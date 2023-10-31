EBITDA Polymetal в III квартале увеличилась в 2,2 раза
Рост на 60% год к году компания объяснила ростом выручки и снижением операционных расходов в России за счет ослабления курса рубля. При этом EBITDA в Казахстане составила $301 млн, в России – $694 млн, что соответствует рентабельности в 46%.
Выручка за III квартал и первые девять месяцев увеличилась на 17% и 22% в годовом выражении до $834 млн и $2149 млн соответственно. Рост произошел на фоне восстановления объемов продаж и роста цен на металлы. Объем производства за девять месяцев вырос на 6% до 1,27 млн унций золотого эквивалента. При этом 340 000 унций приходится на Казахстан и 932 000 унций – на Россию. Компания также подтвердила прогноз производства на 2023 г. в объеме 1,7 млн унций в золотом эквиваленте (при этом 1,2 млн унций – в России и 500 000 унций – в Казахстане).
Стоимость акций в ходе торгов 31 октября на Мосбирже выросла на 2,39% до 560,8 руб. По состоянию на 10:56 мск она скорректировалась до 552,2 руб. (+0,82%). Индекс Мосбиржи в это время находился на уровне 3 206,81 пункта (-0,63%). С начала года бенчмарк вырос на 49%, котировки компании – на 55%.
Polymetal 7 августа завершил редомициляцию (перерегистрацию) с острова Джерси в Международный финансовый центр «Астана» (AIX) в Казахстане. AIX объявила 2 октября о включении акций Polymetal в свой индекс. Их вес в показателе составляет 15%. Листинг в Казахстане стал основным для компании, она также сохранила присутствие на Мосбирже.