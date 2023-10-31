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Инвестиции

EBITDA Polymetal в III квартале увеличилась в 2,2 раза

Ведомости

EBITDA Polymetal в III квартале 2023 г. выросла на 125% (в 2,2 раза) в годовом выражении до $436 млн. За девять месяцев 2023 г. показатель увеличился на 60% до $995 млн. Об этом говорится в отчете компании о производственных результатах.

Рост на 60% год к году компания объяснила ростом выручки и снижением операционных расходов в России за счет ослабления курса рубля. При этом EBITDA в Казахстане составила $301 млн, в России – $694 млн, что соответствует рентабельности в 46%.

Выручка за III квартал и первые девять месяцев увеличилась на 17% и 22% в годовом выражении до $834 млн и $2149 млн соответственно. Рост произошел на фоне восстановления объемов продаж и роста цен на металлы. Объем производства за девять месяцев вырос на 6% до 1,27 млн унций золотого эквивалента. При этом 340 000 унций приходится на Казахстан и 932 000 унций – на Россию. Компания также подтвердила прогноз производства на 2023 г. в объеме 1,7 млн унций в золотом эквиваленте (при этом 1,2 млн унций – в России и 500 000 унций – в Казахстане).

Стоимость акций в ходе торгов 31 октября на Мосбирже выросла на 2,39% до 560,8 руб. По состоянию на 10:56 мск она скорректировалась до 552,2 руб. (+0,82%). Индекс Мосбиржи в это время находился на уровне 3 206,81 пункта (-0,63%). С начала года бенчмарк вырос на 49%, котировки компании – на 55%.

Polymetal 7 августа завершил редомициляцию (перерегистрацию) с острова Джерси в Международный финансовый центр «Астана» (AIX) в Казахстане. AIX объявила 2 октября о включении акций Polymetal в свой индекс. Их вес в показателе составляет 15%. Листинг в Казахстане стал основным для компании, она также сохранила присутствие на Мосбирже. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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