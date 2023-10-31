EBITDA Polymetal в III квартале увеличилась в 2,2 раза

Выручка за III квартал и первые девять месяцев увеличилась на 17% и 22% в годовом выражении до $834 млн и $2149 млн соответственно. Рост произошел на фоне восстановления объемов продаж и роста цен на металлы. Объем производства за девять месяцев вырос на 6% до 1,27 млн унций золотого эквивалента. При этом 340 000 унций приходится на Казахстан и 932 000 унций – на Россию. Компания также подтвердила прогноз производства на 2023 г. в объеме 1,7 млн унций в золотом эквиваленте (при этом 1,2 млн унций – в России и 500 000 унций – в Казахстане).