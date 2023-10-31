«Софтлайн» назвал дату размещения дополнительного выпуска акций
Российский разработчик программного обеспечения «Софтлайн» сообщил, что с 1 ноября 2023 г. по 31 января 2024 г. планирует разместить дополнительный выпуск акций объемом 44 млн шт. Об этом говорится в сообщении компании.
Стоимость акций компании в ходе торгов на Мосбирже 31 октября снизилась на 5,44% до 152,02 руб. По состоянию на 12:03 мск она составили 154 руб. (-4,21%). Индекс Мосбиржи в это время составил 3195,93 пункта (-0,96).
Решение о размещения дополнительных акций было принято 6 июля 2023 г. Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск 7 августа 2023 г.
Акции будут размещены путем закрытой подписки в пользу дочернего общества, входящего в группу «Софтлайн». Цена размещения будет равна цене закрытия торгов акциями «Софтлайна» на Мосбирже на последний торговый день, предшествующий дате начала размещения.
Как поясняет компания, размещение данного выпуска ценных бумаг направлено на обеспечение программы долгосрочной мотивации сотрудников, привлечение новых инвесторов и продажу им пакетов акций, расчеты в рамках будущих M&A сделок и другие проекты, обеспечивающие увеличение стоимости группы.
Основные торги акциями «Софтлайна» стартовали на Мосбирже 26 сентября. Компания обменяла глобальные депозитарные расписки Noventiq на акции после разделения бизнеса Noventiq Holdings на российский и международный.