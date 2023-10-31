«Софтлайн» назвал дату размещения дополнительного выпуска акций

Стоимость акций компании в ходе торгов на Мосбирже 31 октября снизилась на 5,44% до 152,02 руб. По состоянию на 12:03 мск она составили 154 руб. (-4,21%). Индекс Мосбиржи в это время составил 3195,93 пункта (-0,96).