«Тинькофф» приостановил торги 10 фондами с иностранными бумагами в составе

«СПБ биржа» попала под санкции со стороны США вечером 2 ноября. После этого площадка приостановила торговлю иностранными ценными бумагами. Пока биржа не проводит операции и с финансовыми инструментами, которые листингуются на Гонконгской фондовой бирже в дружественной для России юрисдикции.