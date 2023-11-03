«Тинькофф» приостановил торги 10 фондами с иностранными бумагами в составе
«Тинькофф» временно перестал торговать 10 биржевыми фондами с иностранными ценными бумагами, доступ к которым предоставляет Санкт-Петербургская биржа. Об этом сообщается в Telegram-канале «Тинькофф Инвестиций».
«Тинькофф» приостановил торги фондами с 3 ноября. Операции не возобновятся, пока «СПБ биржа» не продолжит торги входящими в состав фондов бумагами, уточняется в сообщении. Биржа уточнила, что возобновит 6 ноября торги российскими ценными бумагами, но иностранные финансовые инструменты по-прежнему останутся на паузе.
Под ограничение попали фонды Green Economy (TGRN), CyberSecurity (TCBR), Emerging Markets (TEMS), ESG Leaders (TSST), Semiconductors (TSOX), Eurostocks (TEUS), BuyBack Leaders (TBUY), FinTech (TFNX), PAN-ASIA (TPAS) и AI-Robotics (TRAI).
«СПБ биржа» попала под санкции со стороны США вечером 2 ноября. После этого площадка приостановила торговлю иностранными ценными бумагами. Пока биржа не проводит операции и с финансовыми инструментами, которые листингуются на Гонконгской фондовой бирже в дружественной для России юрисдикции.
Санкции могут буквально уничтожить бизнес-модель Санкт-Петербургской биржи – «главного российского провайдера американской ликвидности». Включение торговой площадки в санкционный список минфина США означает блокировку ее активов в американской юрисдикции, прекращение долларовых транзакций и остановку проведения операций с контрагентами из США.
На фоне новости о попадании «СПБ биржи» под санкции ее акции дешевели в моменте на 28,5% по сравнению с закрытием основной сессии днем ранее до 124,8 руб.