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Инвестиции

«Тинькофф» приостановил торги 10 фондами с иностранными бумагами в составе

Ведомости

«Тинькофф» временно перестал торговать 10 биржевыми фондами с иностранными ценными бумагами, доступ к которым предоставляет Санкт-Петербургская биржа. Об этом сообщается в Telegram-канале «Тинькофф Инвестиций».

«Тинькофф» приостановил торги фондами с 3 ноября. Операции не возобновятся, пока «СПБ биржа» не продолжит торги входящими в состав фондов бумагами, уточняется в сообщении. Биржа уточнила, что возобновит 6 ноября торги российскими ценными бумагами, но иностранные финансовые инструменты по-прежнему останутся на паузе.

Под ограничение попали фонды Green Economy (TGRN), CyberSecurity (TCBR), Emerging Markets (TEMS), ESG Leaders (TSST), Semiconductors (TSOX), Eurostocks (TEUS), BuyBack Leaders (TBUY), FinTech (TFNX), PAN-ASIA (TPAS) и AI-Robotics (TRAI). 

Как санкции повлияют на акционеров и инвесторов СПБ биржи

Некоторые брокеры уже закрыли своим клиентам доступ к торговле на этой площадке

«СПБ биржа» попала под санкции со стороны США вечером 2 ноября. После этого площадка приостановила торговлю иностранными ценными бумагами. Пока биржа не проводит операции и с финансовыми инструментами, которые листингуются на Гонконгской фондовой бирже в дружественной для России юрисдикции.

Санкции могут буквально уничтожить бизнес-модель Санкт-Петербургской биржи – «главного российского провайдера американской ликвидности». Включение торговой площадки в санкционный список минфина США означает блокировку ее активов в американской юрисдикции, прекращение долларовых транзакций и остановку проведения операций с контрагентами из США.

На фоне новости о попадании «СПБ биржи» под санкции ее акции дешевели в моменте на 28,5% по сравнению с закрытием основной сессии днем ранее до 124,8 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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