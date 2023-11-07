Чистая прибыль «Софтлайна» уменьшилась в три раза с января по сентябрь

Выручка «Софтлайна» по итогам девяти месяцев сократилась на 18,23% до 21,3 млрд руб., уточняется в отчетности компании по РСБУ. Из документа также следует, что прибыль от продаж за период сократилась почти в два раза год к году – с 630,3 млн руб. до 360,7 млн руб. В то же время прочие доходы разработчика ПО выросли в 3,5 раза – с 4,4 млрд руб. до 15,6 млрд руб. год к году.