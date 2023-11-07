Чистая прибыль «Софтлайна» уменьшилась в три раза с января по сентябрь
Чистая прибыль российского разработчика программного обеспечения «Софтлайн» с января по сентябрь 2023 г. уменьшилась почти в три раза год к году до 34,5 млн руб. По итогам первых девяти месяцев 2022 г. показатель составлял 91,7 млн руб., следует из бухгалтерской отчетности компании.
Акции «Софтлайна» к 12:05 мск стоили 158,46 руб. – на 1,33% дешевле, чем на момент закрытия основной сессии торгов днем ранее. Индекс Московской биржи составил 3235,73 пункта (+0,02%). Торги акциями «Софтлайна» на Мосбирже стартовали 26 сентября 2026 г. С того момента котировки бумаг увеличились на 6,64%, бенчмарк – на 6,02%.
Выручка «Софтлайна» по итогам девяти месяцев сократилась на 18,23% до 21,3 млрд руб., уточняется в отчетности компании по РСБУ. Из документа также следует, что прибыль от продаж за период сократилась почти в два раза год к году – с 630,3 млн руб. до 360,7 млн руб. В то же время прочие доходы разработчика ПО выросли в 3,5 раза – с 4,4 млрд руб. до 15,6 млрд руб. год к году.
Ранее «Софтлайн» заявлял о планах по размещению дополнительного выпуска акций объемом 44 млн шт. с 1 ноября 2023 г. по 31 января 2024 г. Решение о допэмиссии компания приняла 6 июля 2023 г., через месяц выпуск зарегистрировал Банк России.
IT-разработчик планирует разместить новые акции через закрытую подписку в пользу дочернего общества, входящего в группу «Софтлайн». Цена размещения будет равна цене закрытия торгов акциями эмитента на Мосбирже в последний торговый день, предшествующий дате начала размещения. Как пояснила компания, дополнительные акции будут использовать для мотивации сотрудников, привлечения новых инвесторов и продажи им пакетов акций, расчетов в рамках будущих M&A сделок и других проектов, обеспечивающих увеличение стоимости группы.
«Софтлайн» выпустил свои ценные бумаги на торги на Мосбирже в конце сентября в результате обмена глобальных депозитарных расписок Noventiq на акции после разделения бизнеса Noventiq Holdings на российский и международный.