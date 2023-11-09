Мосбиржа переведет акции ЮГК во второй уровень листинга

2 ноября акционеры ЮГК одобрили листинг акций на Мосбирже. Группа уже несколько раз пыталась выйти на IPO, но не набрала достаточного спроса. Ранее опрошенные «Ведомостями» аналитики отмечали, что потенциальные вложения в бумаги группы могут быть связаны с риском, так как на фоне роста цен на золото у ЮГК ухудшились финансовые показатели. Но если группа увеличит объем реализации до 885 000 унций к 2026 г., а добычу руды – до 30,4 млн т в год, то результаты ЮКГ могут улучшиться, добавили эксперты.