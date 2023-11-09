Мосбиржа переведет акции ЮГК во второй уровень листинга
Московская биржа начнет торги акциями группы золотодобывающих компаний «Южуралзолото» (ЮГК) с 22 ноября 2023 г. Платформа включит их во второй уровень листинга, сообщила пресс-служба площадки.
Бумагам ЮГК присвоили тикер UGLD. Во второй уровень перейдут обыкновенные акции с регистрационным номером выпуска 1-02-33010-D от 3 марта 2008 г.
Утром ЮГК объявила о намерении провести IPO на Мосбирже до конца ноября. В листинге задействуют 5% акционерного капитала группы из дополнительной эмиссии.
Золотодобытчик подчеркнул, что среди действующих акционеров никто не будет продавать свои доли в рамках IPO. Привлеченные средства «Южуралзолото» планирует направить на снижение долговой нагрузки и общекорпоративные цели.
ЮГК также планирует утвердить новую дивидендную политику. Она подразумевает выплату акционерам группы не менее 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО. Компания планирует выплачивать дивиденды два раза в год. Согласно предыдущей дивидендной политике группа планировала выплачивать дивиденды ежегодно при условии, что превышение отношения чистого долга к скорректированной EBITDA по МСФО не будет достигать уровня 3x.
2 ноября акционеры ЮГК одобрили листинг акций на Мосбирже. Группа уже несколько раз пыталась выйти на IPO, но не набрала достаточного спроса. Ранее опрошенные «Ведомостями» аналитики отмечали, что потенциальные вложения в бумаги группы могут быть связаны с риском, так как на фоне роста цен на золото у ЮГК ухудшились финансовые показатели. Но если группа увеличит объем реализации до 885 000 унций к 2026 г., а добычу руды – до 30,4 млн т в год, то результаты ЮКГ могут улучшиться, добавили эксперты.
«Южуралзолото» является шестым по величине производителем золота в России. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», сейчас 99,99% акций группы принадлежат ее генеральному директору Константину Струкову.