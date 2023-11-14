Выручка «Магнита» в III квартале выросла на 5,7%
Выручка «Магнита» за III квартал по МСФО увеличилась на 5,7% год к году и составила 628,5 млрд руб., говорится в отчете ритейлера.
Чистая розничная выручка компании выросла на 7% до 623,9 млрд руб. на фоне увеличения LFL продаж на 3,1% и торговой площади на 141 000 кв. м. Всего за июль-сентябрь «Магнит» открыл 440 магазинов (gross) или 398 магазинов (net), среди которых 326 магазинов у дома «Магнит», 15 магазинов у дома «Дикси», 98 магазинов дрогери один супермаркет. Общее количество магазинов сети на 30 сентября составило 28 707.
Чистая квартальная прибыль «Магнита» увеличилась на 7,8% год к году до 17,6 млрд руб. Рентабельность чистой прибыли составила 2,8%. Показатель EBITDA составил 42,4 млрд руб., а рентабельность по EBITDA – 6,7%. Валовая прибыль за квартал увеличилась на 7,8% до 145,3 млрд руб., валовая рентабельность составила 23,1%.
Всего за девять месяцев текущего года общая выручка выросла на 7,4% до 1,85 трлн руб., а чистая прибыль – на 13,5% до 54,9 млрд руб., показатель EBITDA составил 124,2 млрд руб.
Как сообщалось ранее, выручка «Магнита» в первом полугодии увеличилась на 8,2% до 1,23 трлн руб., чистая прибыль – на 16,5% до 37,3 млрд руб. Рентабельность чистой прибыли в этот период выросла на 22 б. п. год к году и составила 3%. Показатель EBITDA составил 81,8 млрд руб., а рентабельность по EBITDA – 6,7%. По состоянию на 30 июня 2023 г. чистый долг составил 116,8 млрд руб. Соотношение чистый долг к показателю EBITDA – 0,7x.
9 ноября стало известно, что «Магнит» закрыл сделку по покупке маркетплейса KazanExpress и на его базе запустит собственный под новым брендом «Магнит маркет». По итогам сделки ритейлер получил 100% долей в ООО «Казаньэкспресс», права на интеллектуальную собственность и всю инфраструктуру маркетплейса.
В сентябре «Магнит» сообщил о завершении обратного выкупа акций у нерезидентов, в рамках которого было приобретено 21,9 млн акций, или 21,5% от всех выпущенных и находящихся в обращении бумаг. Покупателем выступила «Магнит Альянс». Стоимость сделки эквивалентна приблизительно 48,5 млрд руб.