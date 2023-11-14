Выручка «Магнита» в III квартале выросла на 5,7%

Как сообщалось ранее, выручка «Магнита» в первом полугодии увеличилась на 8,2% до 1,23 трлн руб., чистая прибыль – на 16,5% до 37,3 млрд руб. Рентабельность чистой прибыли в этот период выросла на 22 б. п. год к году и составила 3%. Показатель EBITDA составил 81,8 млрд руб., а рентабельность по EBITDA – 6,7%. По состоянию на 30 июня 2023 г. чистый долг составил 116,8 млрд руб. Соотношение чистый долг к показателю EBITDA – 0,7x.