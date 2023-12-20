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Акционеры «Совкомфлота» одобрили дивиденды за девять месяцев

Ведомости

Акционеры «Совкомфлота» на внеочередном собрании 18 декабря одобрили выплату дивидендов за девять месяцев 2023 г. в размере 6,32 руб. на акцию. Об этом говорится в сообщении компании.

Акции «Совкомфлота» в ходе торгов 20 декабря дорожали на 1,64% до 132,93 руб. К 18:00 мск стоимость бумаг составила 131,61 руб. (+0,63%). Индекс Московской биржи составил 3 104,67 пункта (+0,68%). С начала года котировки компании увеличились в 3,5 раза, бенчмарк – на 44%.

Общая сумма, направленная на выплаты, составит 15 млрд руб. Датой закрытия реестра для выплаты дивидендов установлено 7 января 2024 г. При этом дивиденды будут выплачены номинальным держателям акций не позднее 22 января, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 12 февраля.

Компания подтвердила приверженность дивидендной политике по выплате дивидендов в размере не менее 50% от скорректированной прибыли по МСФО по итогам года. Решение о выплате итоговых дивидендов по результатам 2023 г. будет принято на годовом собрании в 2024 г., добавила компания.

Акционеры «Совкомфлота» на годовом собрании в июне одобрили выплату дивидендов в размере 4,29 руб. на акцию по итогам 2022 г., общий размер составил 10,188 млрд руб. По итогам 2021 г. компания дивиденды не выплачивала. За 2020 г. выплаты составили 6,67 руб. на акцию, или 15,841 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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