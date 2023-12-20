Акционеры «Совкомфлота» одобрили дивиденды за девять месяцев
Акционеры «Совкомфлота» на внеочередном собрании 18 декабря одобрили выплату дивидендов за девять месяцев 2023 г. в размере 6,32 руб. на акцию. Об этом говорится в сообщении компании.
Акции «Совкомфлота» в ходе торгов 20 декабря дорожали на 1,64% до 132,93 руб. К 18:00 мск стоимость бумаг составила 131,61 руб. (+0,63%). Индекс Московской биржи составил 3 104,67 пункта (+0,68%). С начала года котировки компании увеличились в 3,5 раза, бенчмарк – на 44%.
Общая сумма, направленная на выплаты, составит 15 млрд руб. Датой закрытия реестра для выплаты дивидендов установлено 7 января 2024 г. При этом дивиденды будут выплачены номинальным держателям акций не позднее 22 января, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 12 февраля.
Компания подтвердила приверженность дивидендной политике по выплате дивидендов в размере не менее 50% от скорректированной прибыли по МСФО по итогам года. Решение о выплате итоговых дивидендов по результатам 2023 г. будет принято на годовом собрании в 2024 г., добавила компания.
Акционеры «Совкомфлота» на годовом собрании в июне одобрили выплату дивидендов в размере 4,29 руб. на акцию по итогам 2022 г., общий размер составил 10,188 млрд руб. По итогам 2021 г. компания дивиденды не выплачивала. За 2020 г. выплаты составили 6,67 руб. на акцию, или 15,841 млрд руб.