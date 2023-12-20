Акционеры «Совкомфлота» одобрили дивиденды за девять месяцев

Компания подтвердила приверженность дивидендной политике по выплате дивидендов в размере не менее 50% от скорректированной прибыли по МСФО по итогам года. Решение о выплате итоговых дивидендов по результатам 2023 г. будет принято на годовом собрании в 2024 г., добавила компания.