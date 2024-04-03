«Цифра брокер» назвал топ-8 самых привлекательных акций апреля
Инвестиционная компания «Цифра брокер» назвала топ-8 привлекательных акций, в которые предпочтительнее инвестировать в апреле, следует из «Навигатора по рынку» (есть в распоряжении «Ведомостей»).
В документе приводятся целевые ориентиры по следующим бумагам: VK – 800 руб. за одну депозитарную расписку (апсайд – 26%), Сбербанк – 350 руб. за одну обыкновенную акцию (+14%), Ростелеком – 115 руб. за одну обыкновенную акцию (+14%), «Лукойл» – 8700 руб. (+13%), Совкомфлот – 160 руб. (+23%), ДВМП – 115 руб. (+24%), Полюс золото (PLZL) – 14 000 руб. за одну акцию (+7%), Русагро – 1600 руб. за одну акцию (+5%).
Брокер, согласно «навигатору», понижает вес акций в общей аллокации (динамическая переменная, меняется месяц к месяцу) до 30% с 40% в марте на фоне достижения целевых ориентиров по акциям X5 Group (3135 руб.), «префам» «Сургутнефтегаза» (66 руб.), GlobalTrans (750 руб.).
По мнению экспертов, инвестору в апреле лучше распределять капитал следующим образом: акции – 30%, облигации федерального займа (ОФЗ) – 15%, облигации компаний в рублях – 20%, облигации в юанях – 5%, облигации в долларах – 5%, золото – 25%, следует из данных на странице аллокации.