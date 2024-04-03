«Цифра брокер» назвал топ-8 самых привлекательных акций апреля

По мнению экспертов, инвестору в апреле лучше распределять капитал следующим образом: акции – 30%, облигации федерального займа (ОФЗ) – 15%, облигации компаний в рублях – 20%, облигации в юанях – 5%, облигации в долларах – 5%, золото – 25%, следует из данных на странице аллокации.