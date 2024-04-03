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«Цифра брокер» назвал топ-8 самых привлекательных акций апреля

Ведомости

Инвестиционная компания «Цифра брокер» назвала топ-8 привлекательных акций, в которые предпочтительнее инвестировать в апреле, следует из «Навигатора по рынку» (есть в распоряжении «Ведомостей»).

В подборку вошли акции «Сбера», Лукойла», МКПАО «ВК» , «Совкомфлота», «Ростелекома», «Русагро», «Полюс золота», «Дальневосточного морского пароходства».

В документе приводятся целевые ориентиры по следующим бумагам: VK – 800 руб. за одну депозитарную расписку (апсайд – 26%), Сбербанк – 350 руб. за одну обыкновенную акцию (+14%), Ростелеком – 115 руб. за одну обыкновенную акцию (+14%), «Лукойл» – 8700 руб. (+13%), Совкомфлот – 160 руб. (+23%), ДВМП – 115 руб. (+24%), Полюс золото (PLZL) – 14 000 руб. за одну акцию (+7%), Русагро – 1600 руб. за одну акцию (+5%).

Брокер, согласно «навигатору», понижает вес акций в общей аллокации (динамическая переменная, меняется месяц к месяцу) до 30% с 40% в марте на фоне достижения целевых ориентиров по акциям X5 Group (3135 руб.), «префам» «Сургутнефтегаза» (66 руб.), GlobalTrans (750 руб.).

По мнению экспертов, инвестору в апреле лучше распределять капитал следующим образом: акции – 30%, облигации федерального займа (ОФЗ) – 15%, облигации компаний в рублях – 20%, облигации в юанях – 5%, облигации в долларах – 5%, золото – 25%, следует из данных на странице аллокации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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