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MD Medical получила согласие регистратора Кипра на редомициляцию

Ведомости

Группа компаний MD Medical (управляет сетью клиник «Мать и дитя») получила официальное согласие регистратора Кипра на продолжение деятельности за пределами республики. Об этом говорится в сообщении компании.

Глобальные депозитарные расписки (ГДР) MD Medical в ходе торгов 16 апреля подросли на 1,65% до 1052,9 руб. за бумагу. По состоянию на 10:46 мск их стоимость составила 1 042,5 руб. (+0,65%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3 466,96 пунктов (-0,15%).

Она также информирует, что уже предоставила комплект документов на регистрацию в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский Калининградской области. Компания будет зарегистрирована в качестве Международной компании публичного акционерного общества «МД Медикал Груп Инвестментс» – МКПАО «МД Медикал Груп».

Управляющая компания САР рассмотрит полученные документы и передаст их в Банк России для регистрации выпуска акций МКПАО, в том числе решение о выпуске акций и проспект акций МКПАО. Ориентировочный срок процесса составит 35 рабочих дней.

После регистрации МКПАО в России российский регистратор начинает вести реестр акционеров МКПАО. А в списке ценных бумаг, допущенных к организованным торгам на Московской бирже, произойдет замена глобальных депозитарных расписок на акции МКПАО.

Ранее управляющий директор MD Medical Марк Курцер заявлял, что группа вернется к выплате дивидендов после окончания редомициляции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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