MD Medical получила согласие регистратора Кипра на редомициляцию

Она также информирует, что уже предоставила комплект документов на регистрацию в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский Калининградской области. Компания будет зарегистрирована в качестве Международной компании публичного акционерного общества «МД Медикал Груп Инвестментс» – МКПАО «МД Медикал Груп».