MD Medical получила согласие регистратора Кипра на редомициляцию
Группа компаний MD Medical (управляет сетью клиник «Мать и дитя») получила официальное согласие регистратора Кипра на продолжение деятельности за пределами республики. Об этом говорится в сообщении компании.
Глобальные депозитарные расписки (ГДР) MD Medical в ходе торгов 16 апреля подросли на 1,65% до 1052,9 руб. за бумагу. По состоянию на 10:46 мск их стоимость составила 1 042,5 руб. (+0,65%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3 466,96 пунктов (-0,15%).
Она также информирует, что уже предоставила комплект документов на регистрацию в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский Калининградской области. Компания будет зарегистрирована в качестве Международной компании публичного акционерного общества «МД Медикал Груп Инвестментс» – МКПАО «МД Медикал Груп».
Управляющая компания САР рассмотрит полученные документы и передаст их в Банк России для регистрации выпуска акций МКПАО, в том числе решение о выпуске акций и проспект акций МКПАО. Ориентировочный срок процесса составит 35 рабочих дней.
После регистрации МКПАО в России российский регистратор начинает вести реестр акционеров МКПАО. А в списке ценных бумаг, допущенных к организованным торгам на Московской бирже, произойдет замена глобальных депозитарных расписок на акции МКПАО.
Ранее управляющий директор MD Medical Марк Курцер заявлял, что группа вернется к выплате дивидендов после окончания редомициляции.