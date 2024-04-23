Сбербанк может направить рекордные 750 млрд рублей на дивиденды за 2023 год

Чистые процентные доходы Сбербанка по итогам прошедшего года достигли 2,56 трлн руб., увеличившись за год на 36,8%. С октября по декабрь показатель составил 736,3 млрд руб. Чистые комиссионные доходы за год выросли на 9,4% до 763,9 млрд руб., по итогам квартала показатель достиг 210,4 млрд руб. Операционные доходы банка до резервов за год выросли на 66,3% и составили 3,17 трлн руб. По итогам IV квартала показатель достиг 806,3 млрд руб.