Сбербанк может направить рекордные 750 млрд рублей на дивиденды за 2023 год
Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал общему собранию акционеров одобрить выплату дивидендов за 2023 г. в 750 млрд руб, рассказал журналистам председатель правления кредитной организации Герман Греф на пресс конференции по итогам заседания набсовета.
«Это рекордные дивиденды за всю историю банка», – уточнил Греф.
По итогам прошлого года Сбербанк может выплатить 33, 3 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию. В совокупности объем дивидендных выплат акционерам составит 50% от чистой прибыли банка за 2023 г. Реестр акционеров будет закрыт 11 июля.
Чистые процентные доходы Сбербанка по итогам прошедшего года достигли 2,56 трлн руб., увеличившись за год на 36,8%. С октября по декабрь показатель составил 736,3 млрд руб. Чистые комиссионные доходы за год выросли на 9,4% до 763,9 млрд руб., по итогам квартала показатель достиг 210,4 млрд руб. Операционные доходы банка до резервов за год выросли на 66,3% и составили 3,17 трлн руб. По итогам IV квартала показатель достиг 806,3 млрд руб.
Чистые расходы Сбербанка вследствие изменения кредитного качества в 2023 г. сократились на 52,3% до 265 млрд руб. С октября по декабрь они составили 30,1 млрд руб. Операционные расходы кредитной организации за год увеличились на 27,2% до 924,4 млрд руб., по итогам квартала показатель составил 292 млрд руб.