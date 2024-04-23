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Сбербанк может направить рекордные 750 млрд рублей на дивиденды за 2023 год

Ведомости

Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал общему собранию акционеров одобрить выплату дивидендов за 2023 г. в 750 млрд руб, рассказал журналистам председатель правления кредитной организации Герман Греф на пресс конференции по итогам заседания набсовета.

«Это рекордные дивиденды за всю историю банка», – уточнил Греф.

По итогам прошлого года Сбербанк может выплатить 33, 3 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию. В совокупности объем дивидендных выплат акционерам составит 50% от чистой прибыли банка за 2023 г. Реестр акционеров будет закрыт 11 июля.

Сбербанк ранее сообщал, что его чистая прибыль за 2023 г. по МСФО увеличилась в 5,2 раза и достигла 1,51 трлн руб. По итогам IV квартала показатель составил 359,7 млрд руб., данные за аналогичный период 2022 г. для сравнения не раскрывались.

Чистые процентные доходы Сбербанка по итогам прошедшего года достигли 2,56 трлн руб., увеличившись за год на 36,8%. С октября по декабрь показатель составил 736,3 млрд руб. Чистые комиссионные доходы за год выросли на 9,4% до 763,9 млрд руб., по итогам квартала показатель достиг 210,4 млрд руб. Операционные доходы банка до резервов за год выросли на 66,3% и составили 3,17 трлн руб. По итогам IV квартала показатель достиг 806,3 млрд руб.

Чистые расходы Сбербанка вследствие изменения кредитного качества в 2023 г. сократились на 52,3% до 265 млрд руб. С октября по декабрь они составили 30,1 млрд руб. Операционные расходы кредитной организации за год увеличились на 27,2% до 924,4 млрд руб., по итогам квартала показатель составил 292 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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