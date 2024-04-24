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Акции «ДВМП» подешевели на фоне публикации отчета Fesco

Ведомости

Акции компании «Дальневосточное морское пароходствоДВМП», головная компания транспортной группы Fesco), подешевели на 2,51% до 87,24 руб. на фоне публикации финансовых результатов по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2023 г.

По состоянию на 11:56 мск стоимость бумаг составила 87,7 руб. (-2%), индекс Мосбиржи находился на отметке 3 433,11 пункта (-0,18%).

Согласно отчету, выручка компании выросла на 5,8% г/г до 172 млрд руб., чистая прибыль снизилась на 4% г/г до 37,9 млрд руб.

EBITDA компании за отчетный период снизилась на 25% г/г до 53,6 млрд руб. Рентабельность по этому показателю упала на 13 п.п. до 31%. Чистый долг/EBITDA: составил 0,5х против 0,04х годом ранее.

«ДВМП» – головная компания группы Fesco – одной из крупнейших транспортно-логистических компаний России. В ноябре прошлого года сообщалось, что акции »ДВМП» будут переданы госкорпорации «Росатом» в качестве имущественного взноса России с 8 ноября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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