Акции «ДВМП» подешевели на фоне публикации отчета Fesco
Акции компании «Дальневосточное морское пароходство («ДВМП», головная компания транспортной группы Fesco), подешевели на 2,51% до 87,24 руб. на фоне публикации финансовых результатов по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2023 г.
По состоянию на 11:56 мск стоимость бумаг составила 87,7 руб. (-2%), индекс Мосбиржи находился на отметке 3 433,11 пункта (-0,18%).
Согласно отчету, выручка компании выросла на 5,8% г/г до 172 млрд руб., чистая прибыль снизилась на 4% г/г до 37,9 млрд руб.
EBITDA компании за отчетный период снизилась на 25% г/г до 53,6 млрд руб. Рентабельность по этому показателю упала на 13 п.п. до 31%. Чистый долг/EBITDA: составил 0,5х против 0,04х годом ранее.
«ДВМП» – головная компания группы Fesco – одной из крупнейших транспортно-логистических компаний России. В ноябре прошлого года сообщалось, что акции »ДВМП» будут переданы госкорпорации «Росатом» в качестве имущественного взноса России с 8 ноября.