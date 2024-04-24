Акции «Уралсиба» подорожали на фоне рекомендации по дивидендам

Совет директоров банка рекомендовал направить на дивиденды 5 832 490 865 руб. из полученной по результатам 2023 г. чистой прибыли в размере 11 664 981 731 руб. А сумму в размере 5 832 490 865 руб. не распределять и оставить в распоряжении организации.