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Акции «Уралсиба» подорожали на фоне рекомендации по дивидендам

Ведомости

Стоимость акций «Уралсиба» входе торгов 24 апреля взлетела на 20,7% до 0,2475 руб. за бумагу. Котировки отреагировали на рекомендацию совета директоров по выплате дивидендов.

По состоянию на 13:41 мск цена бумаг скорректировалась до 0,241 руб. (+17,85%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3427,46 (-0,35%).

Совет директоров банка рекомендовал направить на дивиденды 5 832 490 865 руб. из полученной по результатам 2023 г. чистой прибыли в размере 11 664 981 731 руб. А сумму в размере 5 832 490 865 руб. не распределять и оставить в распоряжении организации.

Кроме того, набсовет рекомендовал распределить на выплату дивидендов часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 4 027 509 165 руб.

Таким образом, к выплате рекомендовано 0,027378645 руб. на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,10 руб. в общем размере 9 860 000 031 руб. 4 июня предложено в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов.

В начале апреля наблюдательный совет «Уралсиба» утвердил новую дивидендную политику, согласно которой ближайшие три года планируется направлять на выплату дивидендов не менее 50% прибыли.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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