Акции «Уралсиба» подорожали на фоне рекомендации по дивидендам
Стоимость акций «Уралсиба» входе торгов 24 апреля взлетела на 20,7% до 0,2475 руб. за бумагу. Котировки отреагировали на рекомендацию совета директоров по выплате дивидендов.
По состоянию на 13:41 мск цена бумаг скорректировалась до 0,241 руб. (+17,85%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3427,46 (-0,35%).
Совет директоров банка рекомендовал направить на дивиденды 5 832 490 865 руб. из полученной по результатам 2023 г. чистой прибыли в размере 11 664 981 731 руб. А сумму в размере 5 832 490 865 руб. не распределять и оставить в распоряжении организации.
Кроме того, набсовет рекомендовал распределить на выплату дивидендов часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 4 027 509 165 руб.
Таким образом, к выплате рекомендовано 0,027378645 руб. на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,10 руб. в общем размере 9 860 000 031 руб. 4 июня предложено в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов.
В начале апреля наблюдательный совет «Уралсиба» утвердил новую дивидендную политику, согласно которой ближайшие три года планируется направлять на выплату дивидендов не менее 50% прибыли.