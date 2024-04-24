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Владельцы облигаций «Киви финанс» могут потребовать их досрочного погашения

Ведомости

Владельцы облигаций «Киви финанс» серии 001Р-02 получили право требовать досрочного погашения принадлежащих им бумаг. Об этом говорится в сообщении эмитента.

Основанием для требования досрочного погашения является просрочка исполнения обязательств эмитента по приобретению бумаг в течение 10 рабочих дней после наступления даты приобретения, указано в сообщении.

Размер неисполненных обязательств по выплате номинальной стоимости предъявленных к приобретению по оферте биржевых облигаций составил 8 166 399 000 руб. А также по выплате накопленного купонного дохода на дату приобретения – 308 199 898,26 руб.

Ранее «Киви финанс» допустила технический дефолт по оферте на приобретение облигаций серии 001Р-02. Компания Qiwi заявила, что не способна в полном объеме исполнить обязательства по выкупу облигаций «Киви финанс» до 11 апреля. Причиной стала блокировка большей части средств на банковских счетах Qiwi в «Киви банке» после того, как ЦБ отозвал лицензию банка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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