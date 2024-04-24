Владельцы облигаций «Киви финанс» могут потребовать их досрочного погашения
Владельцы облигаций «Киви финанс» серии 001Р-02 получили право требовать досрочного погашения принадлежащих им бумаг. Об этом говорится в сообщении эмитента.
Основанием для требования досрочного погашения является просрочка исполнения обязательств эмитента по приобретению бумаг в течение 10 рабочих дней после наступления даты приобретения, указано в сообщении.
Размер неисполненных обязательств по выплате номинальной стоимости предъявленных к приобретению по оферте биржевых облигаций составил 8 166 399 000 руб. А также по выплате накопленного купонного дохода на дату приобретения – 308 199 898,26 руб.
Ранее «Киви финанс» допустила технический дефолт по оферте на приобретение облигаций серии 001Р-02. Компания Qiwi заявила, что не способна в полном объеме исполнить обязательства по выкупу облигаций «Киви финанс» до 11 апреля. Причиной стала блокировка большей части средств на банковских счетах Qiwi в «Киви банке» после того, как ЦБ отозвал лицензию банка.