Henderson увеличил чистую прибыль по итогам 2023 года на 28%

«Ключевым фактором роста в отчетном периоде и основой для роста в будущем стало правильность выбора омниканальной стратегии. Мы увеличиваем продажи за счет расширения площади салонов в новом флагманском формате и повышения эффективности на квадратный метр, а также за счет развития онлайн-каналов продаж и ведущих маркетплейсов. И результаты отчетности по МСФО за 2023 г. подтверждают правильный выбор нами модели развития», – прокомментировала результаты финансовый директор компании Анна Коршунова.