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Henderson увеличил чистую прибыль по итогам 2023 года на 28%

Ведомости

«Хэндерсон фэшн групп» (сеть магазинов мужской одежды Henderson) в 2023 г. увеличила чистую прибыль на 28% г/г до 2,35 млрд руб., следует из финансовых результатов по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Акции Henderson в ходе торгов 27 апреля дорожали на 1,75% до 754 руб. за бумагу. По состоянию на 12:33 мск их стоимость составила 748,9 руб. (+1,07%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3454,35 пункта (+0,13%). 

Выручка компании в отчетный период выросла на 35% г/г и составила 16,76 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась на 37% г/г до 11,63 млрд руб.

Рост показателя EBITDA составил 36% г/г и достиг 6,57 млрд руб. Рентабельность по EBITDA по итогам 2023 г. составила 39,20% против 38,8% годом ранее.

«Ключевым фактором роста в отчетном периоде и основой для роста в будущем стало правильность выбора омниканальной стратегии. Мы увеличиваем продажи за счет расширения площади салонов в новом флагманском формате и повышения эффективности на квадратный метр, а также за счет развития онлайн-каналов продаж и ведущих маркетплейсов. И результаты отчетности по МСФО за 2023 г. подтверждают правильный выбор нами модели развития», – прокомментировала результаты финансовый директор компании Анна Коршунова.

Ранее совет директоров Henderson утвердил рекомендацию о выплате дивидендов за I квартал 2024 г. в размере 30 руб. на одну обыкновенную акцию. Акционеры рассмотрят рекомендацию 17 мая. Согласно дивидендной политике, совет директоров будет рекомендовать общему собранию акционеров направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по МСФО при соблюдении коэффициента чистой задолженности к EBITDA менее 2,5. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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