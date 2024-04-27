Henderson увеличил чистую прибыль по итогам 2023 года на 28%
«Хэндерсон фэшн групп» (сеть магазинов мужской одежды Henderson) в 2023 г. увеличила чистую прибыль на 28% г/г до 2,35 млрд руб., следует из финансовых результатов по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Акции Henderson в ходе торгов 27 апреля дорожали на 1,75% до 754 руб. за бумагу. По состоянию на 12:33 мск их стоимость составила 748,9 руб. (+1,07%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3454,35 пункта (+0,13%).
Выручка компании в отчетный период выросла на 35% г/г и составила 16,76 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась на 37% г/г до 11,63 млрд руб.
Рост показателя EBITDA составил 36% г/г и достиг 6,57 млрд руб. Рентабельность по EBITDA по итогам 2023 г. составила 39,20% против 38,8% годом ранее.
«Ключевым фактором роста в отчетном периоде и основой для роста в будущем стало правильность выбора омниканальной стратегии. Мы увеличиваем продажи за счет расширения площади салонов в новом флагманском формате и повышения эффективности на квадратный метр, а также за счет развития онлайн-каналов продаж и ведущих маркетплейсов. И результаты отчетности по МСФО за 2023 г. подтверждают правильный выбор нами модели развития», – прокомментировала результаты финансовый директор компании Анна Коршунова.
Ранее совет директоров Henderson утвердил рекомендацию о выплате дивидендов за I квартал 2024 г. в размере 30 руб. на одну обыкновенную акцию. Акционеры рассмотрят рекомендацию 17 мая. Согласно дивидендной политике, совет директоров будет рекомендовать общему собранию акционеров направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по МСФО при соблюдении коэффициента чистой задолженности к EBITDA менее 2,5.