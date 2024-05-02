Совет директоров «Эсэфай» рекомендовал дивиденды 20,6 рублей на акцию

Чистая прибыль «Эсэфай» (SFI) за 2023 г. увеличилась в 3,2 раза до 19,5 млрд руб. Активы холдинга за год выросли на 36% до 312 млрд руб. Из них чистые инвестиции в лизинг (ЧИЛ) компании «Европлан» – 229,6 млрд руб. Капитал холдинга на конец 2023 г. увеличился на 30% г/г и достиг 80,7 млрд руб.