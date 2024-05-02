Совет директоров «Эсэфай» рекомендовал дивиденды 20,6 рублей на акцию
Совет директоров холдинга «Эсэфай» рекомендовал распределить часть чистой прибыли за 2023 г. и выплатить дивиденды в размере 20,6 руб. на акцию. Об этом говорится в сообщении компании.
Стоимость акций «Эсэфай» на открытии торгов 2 мая на 4% к закрытию торгов 30 апреля выросла до максимума в 1646,2 руб. К 10:18 мск цена бумаг составила 1 637,8 руб. (+3,5%). Индекс Мосбиржи составлял 3 472,6 (+0,08%).
Всего по итогам 2023 г. вместе с промежуточными дивидендами, выплаченными по итогам 9 месяцев 2023 г., компания планирует выплатить часть чистой прибыли в размере около 6,7 млрд руб. или 60,02 руб. на одну обыкновенную именную акцию.
Совет директоров также рекомендовал установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2023 г., 17 июня 2024 г. Выплату дивидендов планируется осуществить денежными средствами в рублях в безналичной форме.
Чистая прибыль «Эсэфай» (SFI) за 2023 г. увеличилась в 3,2 раза до 19,5 млрд руб. Активы холдинга за год выросли на 36% до 312 млрд руб. Из них чистые инвестиции в лизинг (ЧИЛ) компании «Европлан» – 229,6 млрд руб. Капитал холдинга на конец 2023 г. увеличился на 30% г/г и достиг 80,7 млрд руб.
Ранее лизинговая компания «Европлан», принадлежащая «Эсэфай», сообщила, что ее совет директоров рекомендовал годовому общему собранию акционеров направить часть чистой прибыли за 2023 г. в размере 3 млрд руб. на выплату дивидендов. Это составляет 25 руб. на одну обыкновенную акцию.