Акции «Газпрома» упали на 4,4% после раскрытия отчетов за 2023 год и I квартал

За I квартал 2024 г. газодобывающая компания получила выручку в размере 1,7 трлн руб. – на 6,3% выше, чем по итогам аналогичного периода 2022 г., указано в отчете по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). Себестоимость продаж с января по март выросла в годовом выражении на 18,2% до 1,3 трлн руб. Чистый убыток за квартал год к году вырос в 4,7 раза и достиг 449,5 млрд руб.