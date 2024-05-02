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Акции «Газпрома» упали на 4,4% после раскрытия отчетов за 2023 год и I квартал

Ведомости

Котировки «Газпрома» отреагировали снижением на раскрытие финансовых результатов по итогам 2023 г. и I квартала 2024 г. Стоимость бумаг обвалилась на 4,4% до дневного минимума в 156,4 руб. 

К 16:28 мск цена скорректировалась до 158,3 руб. С закрытия основной сессии торгов 30 апреля она упала на 3,2%. Индекс Московской биржи за это время уменьшился на 0,8% до 3443,7 пункта, нефтегазовый индекс – на 0,6% до 9430,3 п. С начала года котировки «Газпрома» снизились на 1%, бенчмарки выросли на 11,1 и 5,7% соответственно.

Убыток «Газпрома» от продаж по итогам 2023 г. составил 363,7 млрд руб. против выручки в размере 1,9 трлн руб. за 2022 г., следует из отчета компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Чистый убыток достиг 583,1 млрд руб. – за предыдущий год газодобывающая корпорация получила чистую прибыль в размере 1,3 трлн руб.

EBITDA «Газпрома» в 2023 г. сократилась вдвое год к году до 1,8 трлн руб. Отношение чистого долга к EBITDA составило 2,96х против 1,07х по итогам 2022 г.

За I квартал 2024 г. газодобывающая компания получила выручку в размере 1,7 трлн руб. – на 6,3% выше, чем по итогам аналогичного периода 2022 г., указано в отчете по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). Себестоимость продаж с января по март выросла в годовом выражении на 18,2% до 1,3 трлн руб. Чистый убыток за квартал год к году вырос в 4,7 раза и достиг 449,5 млрд руб. 

В апреле котировки «Газпрома» достигли максимума с начала 2024 г. На закрытии основной сессии торгов 19 апрел стоимость бумаг достигла 167,3 руб. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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