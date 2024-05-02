«Дочка» Qiwi выплатила купон по облигациям серии 001Р-02
Выпуск облигаций «Киви финанс» объемом 8,4 млн бумаг был размещен на Московской бирже 31 октября 2023 г. Дату погашения выпуска установили на 26 октября 2027 г. Ставка купона по облигациям составляет 3,4% годовых.
24 апреля «Киви финанс» сообщил о появлении права требовать досрочного погашения облигаций 001Р-02 у их владельцев. Основанием стала просрочка по исполнению обязательств. Размер накопленного купона к этой дате составил 308,2 млн руб., размер неисполненных обязательств по оферте – 8,2 млрд руб.
Ранее «Киви финанс» допустила технический дефолт по оферте на приобретение облигаций серии 001Р-02. Компания Qiwi заявила, что не способна в полном объеме исполнить обязательства по выкупу облигаций «Киви финанс» до 11 апреля. Причиной стала блокировка большей части средств на банковских счетах Qiwi в «Киви банке» после того, как ЦБ отозвал лицензию банка.