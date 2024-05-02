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«Дочка» Qiwi выплатила купон по облигациям серии 001Р-02

Ведомости

Дочерняя компания Qiwi – «Киви финанс» – выплатила купон по облигациям серии 001Р-02. Размер выплат составил 398,7 млрд руб. или 47,7 руб. на одну ценную бумагу, следует из сообщения на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Выпуск облигаций «Киви финанс» объемом 8,4 млн бумаг был размещен на Московской бирже 31 октября 2023 г. Дату погашения выпуска установили на 26 октября 2027 г. Ставка купона по облигациям составляет 3,4% годовых. 

24 апреля «Киви финанс» сообщил о появлении права требовать досрочного погашения облигаций 001Р-02 у их владельцев. Основанием стала просрочка по исполнению обязательств. Размер накопленного купона к этой дате составил 308,2 млн руб., размер неисполненных обязательств по оферте – 8,2 млрд руб.

Ранее «Киви финанс» допустила технический дефолт по оферте на приобретение облигаций серии 001Р-02. Компания Qiwi заявила, что не способна в полном объеме исполнить обязательства по выкупу облигаций «Киви финанс» до 11 апреля. Причиной стала блокировка большей части средств на банковских счетах Qiwi в «Киви банке» после того, как ЦБ отозвал лицензию банка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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