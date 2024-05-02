«Дочка» Qiwi выплатила купон по облигациям серии 001Р-02

Ранее «Киви финанс» допустила технический дефолт по оферте на приобретение облигаций серии 001Р-02. Компания Qiwi заявила, что не способна в полном объеме исполнить обязательства по выкупу облигаций «Киви финанс» до 11 апреля. Причиной стала блокировка большей части средств на банковских счетах Qiwi в «Киви банке» после того, как ЦБ отозвал лицензию банка.