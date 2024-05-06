Прибыль ГК ПИК за два года уменьшилась почти вдвое
Стоимость акций ГК ПИК в 11:00 мск составила 835,8 руб. С закрытия основной сессии торгов 3 мая она сократилась на 0,9%. Индекс Мосбиржи с закрытия уменьшился на 0,1% до 3439,8 пункта, индекс строительных компаний – на 0,9% до 10 795,5 п. С начала года котировки застройщика выросли на 23,2%, бенчмарки – на 11 и 18,1% соответственно.
EBITDA ГК ПИК с конца 2021 г. сократилась на 26,8% до 105,3 млрд руб. Рентабельность по EBITDA по итогам прошедшего года составила 18%.
Выручка ГК ПИК за два года выросла на 20% и достигла 585,3 млрд руб. Себестоимость продаж с конца 2021 г. повысилась на 15,3% до 431,3 млрд руб.