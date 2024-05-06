Прибыль ГК ПИК за два года уменьшилась почти вдвое

Стоимость акций ГК ПИК в 11:00 мск составила 835,8 руб. С закрытия основной сессии торгов 3 мая она сократилась на 0,9%. Индекс Мосбиржи с закрытия уменьшился на 0,1% до 3439,8 пункта, индекс строительных компаний – на 0,9% до 10 795,5 п. С начала года котировки застройщика выросли на 23,2%, бенчмарки – на 11 и 18,1% соответственно.