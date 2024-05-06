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Прибыль ГК ПИК за два года уменьшилась почти вдвое

Ведомости

Прибыль ГК ПИК по итогам 2023 г. составила 52,3 млрд руб., следует из отчета девелопера по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Корпорация не раскрывала результаты за 2022 г., по сравнению с итогами 2021 г. показатель сократился на 49,5%.

Стоимость акций ГК ПИК в 11:00 мск составила 835,8 руб. С закрытия основной сессии торгов 3 мая она сократилась на 0,9%. Индекс Мосбиржи с закрытия уменьшился на 0,1% до 3439,8 пункта, индекс строительных компаний – на 0,9% до 10 795,5 п. С начала года котировки застройщика выросли на 23,2%, бенчмарки – на 11 и 18,1% соответственно.

EBITDA ГК ПИК с конца 2021 г. сократилась на 26,8% до 105,3 млрд руб. Рентабельность по EBITDA по итогам прошедшего года составила 18%.

Выручка ГК ПИК за два года выросла на 20% и достигла 585,3 млрд руб. Себестоимость продаж с конца 2021 г. повысилась на 15,3% до 431,3 млрд руб.

В конце апреля в ГК ПИК полностью сменился состав совета директоров. Застройщик не стал раскрывать имена новых членов голосующего органа из-за санкций. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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