Минфин разместил ОФЗ на 15,63 млрд рублей
Минфин России разместил на аукционе ОФЗ-ПД выпуска № 26244RMFS с датой погашения 15 марта 2034 г. на 15,628 млрд руб. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.
По итогам размещения объем спроса составил 24,475 млрд руб., выручка от размещения – 14,029 млрд руб. Цена отсечения составляет 88,2900% от номинала, доходность по цене отсечения составляет 13,87% годовых. При этом средневзвешенная цена находится на уровне 88,3208% от номинала, средневзвешенная доходность составляет 13,87% годовых.
По итогам апреля Минфином было размещено ОФЗ на 190 млрд руб.
За март ведомство разместило ОФЗ на 247 млрд руб. Как сообщал Центробанк России, в марте основными покупателями облигаций федерального займа стали банки и некредитные финансовые организации (НФО) в рамках доверительного управления.