Минфин разместил ОФЗ на 15,63 млрд рублей

По итогам размещения объем спроса составил 24,475 млрд руб., выручка от размещения – 14,029 млрд руб. Цена отсечения составляет 88,2900% от номинала, доходность по цене отсечения составляет 13,87% годовых. При этом средневзвешенная цена находится на уровне 88,3208% от номинала, средневзвешенная доходность составляет 13,87% годовых.