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Минфин утвердил параметры нового выпуска ОФЗ-ПД объемом 750 млрд рублей

Ведомости

Минфин России утвердил параметры четырех новых выпусков облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД), следует из приказов министерства.

Номинальная стоимость одной облигации каждого выпуска составит 1000 руб. 

Датой начала размещения обозначено 15 мая 2024 г. Объем выпуска № 26247RMFS с погашением в 2039 г. составит 750 млрд руб., процентная ставка купонного дохода – 12,25% годовых. Объем выпуска № 26248RMFS с погашением в 2040 г. также составит 750 млрд руб., доходность – 12,25% годовых.

Объем выпуск № 26245RMFS с погашением в 2035 г. составит 500 млрд руб., процентная ставка купонного дохода – 12% годовых. Выпуск № 26246RMFS с погашением в 2036 г. будет размещен в объеме 750 млрд руб., доходность – 12% годовых.

По итогам апреля 2024 г. Минфином было размещено ОФЗ на 190 млрд руб. За март ведомство разместило ОФЗ на 247 млрд руб.

19 апреля Банк России сообщал, что в марте основными покупателями облигаций федерального займа (ОФЗ) стали банки и некредитные финансовые организации (НФО) в рамках доверительного управления.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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