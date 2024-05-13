Минфин утвердил параметры нового выпуска ОФЗ-ПД объемом 750 млрд рублей
Минфин России утвердил параметры четырех новых выпусков облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД), следует из приказов министерства.
Номинальная стоимость одной облигации каждого выпуска составит 1000 руб.
Датой начала размещения обозначено 15 мая 2024 г. Объем выпуска № 26247RMFS с погашением в 2039 г. составит 750 млрд руб., процентная ставка купонного дохода – 12,25% годовых. Объем выпуска № 26248RMFS с погашением в 2040 г. также составит 750 млрд руб., доходность – 12,25% годовых.
Объем выпуск № 26245RMFS с погашением в 2035 г. составит 500 млрд руб., процентная ставка купонного дохода – 12% годовых. Выпуск № 26246RMFS с погашением в 2036 г. будет размещен в объеме 750 млрд руб., доходность – 12% годовых.
По итогам апреля 2024 г. Минфином было размещено ОФЗ на 190 млрд руб. За март ведомство разместило ОФЗ на 247 млрд руб.
19 апреля Банк России сообщал, что в марте основными покупателями облигаций федерального займа (ОФЗ) стали банки и некредитные финансовые организации (НФО) в рамках доверительного управления.