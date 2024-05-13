«СПБ биржа» возобновила торги после технического сбоя

Стоимость акций «СПБ биржи» в 16:00 мск составила 105,8 руб. – на 5,3% выше, чем на закрытии основной сессии торгов 10 мая. Индекс Мосбиржи и финансовый индекс выросли с закрытия на 0,1% каждый и составили 3454,2 и 10 891,1 пункта соответственно. С начала года котировки торговой площадки увеличились на 36,9%, бенчмарки – на 11,5 и 9,4%.