«СПБ биржа» возобновила торги после технического сбоя
Торги на «СПБ бирже» возобновились после технического сбоя. Заключение сделок с финансовыми инструментами стало доступно с 15:50 мск, сообщается на сайте торговой площадки.
Стоимость акций «СПБ биржи» в 16:00 мск составила 105,8 руб. – на 5,3% выше, чем на закрытии основной сессии торгов 10 мая. Индекс Мосбиржи и финансовый индекс выросли с закрытия на 0,1% каждый и составили 3454,2 и 10 891,1 пункта соответственно. С начала года котировки торговой площадки увеличились на 36,9%, бенчмарки – на 11,5 и 9,4%.