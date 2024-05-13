Котировки «СПБ биржи» взлетели почти на 9% в ходе торгов

У 16:33 мск цена скорректировалась до 105,5 руб. С закрытия основной торговой сессии 10 мая она увеличилась на 5%. Индексы Мосбиржи с закрытия прибавил 0,13% и составил 3454,21 пункта, финансовый индекс вырос на 0,08% до 10 891,13 п. С начала года котировки «СПБ биржи» увеличились на 36,5%, бенчмарки – на 11,5 и 9,4% соответственно.