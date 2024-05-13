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Котировки «СПБ биржи» взлетели почти на 9% в ходе торгов

Ведомости

Стоимость акций «СПБ биржи» на торгах 10 мая подскочила на 8,6% после объявления об участии в биржевом обмене акций Yandex N.V. на бумаги МКПАО «Яндекс». Максимально котировки росли до 109,1 руб.

У 16:33 мск цена скорректировалась до 105,5 руб. С закрытия основной торговой сессии 10 мая она увеличилась на 5%. Индексы Мосбиржи с закрытия прибавил 0,13% и составил 3454,21 пункта, финансовый индекс вырос на 0,08% до 10 891,13 п. С начала года котировки «СПБ биржи» увеличились на 36,5%, бенчмарки – на 11,5 и 9,4% соответственно.

«СПБ биржа» выступит в роли площадки для проведения биржевого обмена акций Yandex N.V. на ценные бумаги материнской компании «Яндекса» – российской МКПАО «Яндекс», сообщается на сайте биржи. Торговая площадка в рамках обмена не будет брать комиссию с инвесторов за сделки и обработку депозитарных поручений.

Чтобы принять участие в обмене акций голландской структуры «Яндекса», инвесторам нужно сообщить о своем намерении брокеру. Прием заявок стартует не позднее 16 мая и продлится до 21 июня, уточняется в сообщении биржи.

Обмен акций «Яндекса» будет проходить и во внебиржевом формате, сообщил ранее мажоритарный акционер российской компании Закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Консорциум. Первый». Инвесторы смогут обменять бумаги с коэффициентом 1:1.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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