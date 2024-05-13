Котировки «СПБ биржи» взлетели почти на 9% в ходе торгов
Стоимость акций «СПБ биржи» на торгах 10 мая подскочила на 8,6% после объявления об участии в биржевом обмене акций Yandex N.V. на бумаги МКПАО «Яндекс». Максимально котировки росли до 109,1 руб.
У 16:33 мск цена скорректировалась до 105,5 руб. С закрытия основной торговой сессии 10 мая она увеличилась на 5%. Индексы Мосбиржи с закрытия прибавил 0,13% и составил 3454,21 пункта, финансовый индекс вырос на 0,08% до 10 891,13 п. С начала года котировки «СПБ биржи» увеличились на 36,5%, бенчмарки – на 11,5 и 9,4% соответственно.
«СПБ биржа» выступит в роли площадки для проведения биржевого обмена акций Yandex N.V. на ценные бумаги материнской компании «Яндекса» – российской МКПАО «Яндекс», сообщается на сайте биржи. Торговая площадка в рамках обмена не будет брать комиссию с инвесторов за сделки и обработку депозитарных поручений.
Чтобы принять участие в обмене акций голландской структуры «Яндекса», инвесторам нужно сообщить о своем намерении брокеру. Прием заявок стартует не позднее 16 мая и продлится до 21 июня, уточняется в сообщении биржи.
Обмен акций «Яндекса» будет проходить и во внебиржевом формате, сообщил ранее мажоритарный акционер российской компании Закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Консорциум. Первый». Инвесторы смогут обменять бумаги с коэффициентом 1:1.