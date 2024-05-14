Газета
Телеграм
Подкаст
/ Инвестиции

Чистый приток в фонды акций в апреле превысил 11 млрд рублей

Ведомости

Чистый приток в рисковые фонды акций в апреле составил 11,04 млрд руб., что в 1,7 раза больше по сравнению с результатами за март 2024 г., и является максимумом с декабря 2021 г. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Investfunds.

Чистый приток в фонды денежного рынка составил 11,05 млрд руб., что в 1,5 раза меньше по сравнению с мартом 2024 г.

Рост вложений в фонды акций связан с тем, что приближается сезон дивидендов, пояснил руководитель отдела продаж УК «Первая» Андрей Макаров. Директор департамента управления активами УК «Альфа-капитал» Виктор Барк отмечает интерес к фонду компаний малой и средней капитализации, «который с начала года показывает результаты намного лучше даже очень динамичных фондов широкого рынка».

Интерес к фондам денежного рынка Макаров объяснил ожиданиями сохранения ключевой ставки ЦБ на высоком уровне. В результате ставки по коротким инструментам (до трех месяцев) на долговом рынке к началу мая превысили 16% годовых, что стимулирует инвесторов держать большие объемы средств в фондах денежного рынка, пояснил Макаров.

Продолжение дивидендного сезона может стать главной темой мая, говорил «Ведомостям» аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. В мае ожидается более 20 дивидендных отсечек, в том числе таких крупных компаний, как НЛМК и «Лукойл», отмечал инвестиционный аналитик «Альфа-инвестиций» Алексей Дмитриев. По его мнению, инвесторы могут активно наращивать позиции под выплаты, а полученные дивиденды реинвестировать, что будет поддерживать рынок акций в ближайшие 3–4 месяца.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных