Чистый приток в фонды акций в апреле превысил 11 млрд рублей
Чистый приток в рисковые фонды акций в апреле составил 11,04 млрд руб., что в 1,7 раза больше по сравнению с результатами за март 2024 г., и является максимумом с декабря 2021 г. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Investfunds.
Чистый приток в фонды денежного рынка составил 11,05 млрд руб., что в 1,5 раза меньше по сравнению с мартом 2024 г.
Рост вложений в фонды акций связан с тем, что приближается сезон дивидендов, пояснил руководитель отдела продаж УК «Первая» Андрей Макаров. Директор департамента управления активами УК «Альфа-капитал» Виктор Барк отмечает интерес к фонду компаний малой и средней капитализации, «который с начала года показывает результаты намного лучше даже очень динамичных фондов широкого рынка».
Интерес к фондам денежного рынка Макаров объяснил ожиданиями сохранения ключевой ставки ЦБ на высоком уровне. В результате ставки по коротким инструментам (до трех месяцев) на долговом рынке к началу мая превысили 16% годовых, что стимулирует инвесторов держать большие объемы средств в фондах денежного рынка, пояснил Макаров.
Продолжение дивидендного сезона может стать главной темой мая, говорил «Ведомостям» аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. В мае ожидается более 20 дивидендных отсечек, в том числе таких крупных компаний, как НЛМК и «Лукойл», отмечал инвестиционный аналитик «Альфа-инвестиций» Алексей Дмитриев. По его мнению, инвесторы могут активно наращивать позиции под выплаты, а полученные дивиденды реинвестировать, что будет поддерживать рынок акций в ближайшие 3–4 месяца.