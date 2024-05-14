Чистый приток в фонды акций в апреле превысил 11 млрд рублей

Чистый приток в рисковые фонды акций в апреле составил 11,04 млрд руб., что в 1,7 раза больше по сравнению с результатами за март 2024 г., и является максимумом с декабря 2021 г. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Investfunds.