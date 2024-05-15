Мосбиржа предложила маркировать не учитывающие интересы миноритариев компании

В сентябре 2023 г. Швецов на Московском финансовом форуме заявлял, что права миноритариев должны учитываться при переносе юрисдикции в Россию компаниями, которые до этого были зарегистрированы за рубежом. Он отмечал, что отношение к инвесторам, которые инвестировали в Россию, определит то, как будущие инвесторы будут оценивать инвестиционную привлекательность российского рынка.