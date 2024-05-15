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Мосбиржа предложила маркировать не учитывающие интересы миноритариев компании

Ведомости

Мосбиржа предлагает обособлять и маркировать компании госсектора, которые не учитывают интересы миноритариев. Об этом заявил глава набсовета Мосбиржи Сергей Швецов на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок – 2024».

«Сегодня, к сожалению, в отношении отдельных публичных обществ, которые обращаются на бирже, где доля государства достаточно большая, вопросы установления KPI, вопросы установления заработных плат через директивы ушли в правительство. То есть совет директоров беззубый, он не выполняет свои функции», – цитирует «РБК Инвестиции» Швецова.

По его словам, такие компании тоже должны быть выделены для инвесторов в отдельную категорию (если будут делать эту отдельную категорию) как компании с особенностями корпоративного управления, которые не учитывают интересы миноритариев.

В сентябре 2023 г. Швецов на Московском финансовом форуме заявлял, что права миноритариев должны учитываться при переносе юрисдикции в Россию компаниями, которые до этого были зарегистрированы за рубежом. Он отмечал, что отношение к инвесторам, которые инвестировали в Россию, определит то, как будущие инвесторы будут оценивать инвестиционную привлекательность российского рынка.

В августе прошлого года президент России Владимир Путин поручил ускорить перевод активов российского бизнеса за рубежом в российскую юрисдикцию в том числе за счет возможности регистрации иностранных компаний в специальных административных районах (САР). Речь идет в первую очередь о компаниях ключевых секторов экономики. На сегодняшний день в процессе переезда находятся HeadHunter Group, X5 Retail Group, группа «Мать и дитя», Etalon Group и «Русагро».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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