Мосбиржа предложила маркировать не учитывающие интересы миноритариев компании
«Сегодня, к сожалению, в отношении отдельных публичных обществ, которые обращаются на бирже, где доля государства достаточно большая, вопросы установления KPI, вопросы установления заработных плат через директивы ушли в правительство. То есть совет директоров беззубый, он не выполняет свои функции», – цитирует «РБК Инвестиции» Швецова.
По его словам, такие компании тоже должны быть выделены для инвесторов в отдельную категорию (если будут делать эту отдельную категорию) как компании с особенностями корпоративного управления, которые не учитывают интересы миноритариев.
В сентябре 2023 г. Швецов на Московском финансовом форуме заявлял, что права миноритариев должны учитываться при переносе юрисдикции в Россию компаниями, которые до этого были зарегистрированы за рубежом. Он отмечал, что отношение к инвесторам, которые инвестировали в Россию, определит то, как будущие инвесторы будут оценивать инвестиционную привлекательность российского рынка.
В августе прошлого года президент России Владимир Путин поручил ускорить перевод активов российского бизнеса за рубежом в российскую юрисдикцию в том числе за счет возможности регистрации иностранных компаний в специальных административных районах (САР). Речь идет в первую очередь о компаниях ключевых секторов экономики. На сегодняшний день в процессе переезда находятся HeadHunter Group, X5 Retail Group, группа «Мать и дитя», Etalon Group и «Русагро».