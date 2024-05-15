ЦБ: изъятие акций у миноритариев может привести к оттоку капитала из страны

Набиуллина также заявила на форуме, что регулятор планирует ввести дополнительное тестирование для неквалифицированных инвесторов, желающих купить акции эмитентов с недостаточным раскрытием информации. ЦБ хочет ввести в качестве «сигнальной системы» обособление для таких бумаг, чтобы инвесторы были предупреждены о рисках.