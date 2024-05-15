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ЦБ: изъятие акций у миноритариев может привести к оттоку капитала из страны

Ведомости

Изъятие акций Соликамского магниевого завода (СМЗ) у миноритарных инвесторов может спровоцировать отток капитала за границу. Таким мнением поделилась председатель Банка России Эльвира Набиуллина на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок – 2024».

Глава ЦБ подчеркнула, что от защиты прав добросовестных приобретателей акций на организованных торгах зависит доверие инвесторов к фондовому рынку. Без доверия и надежной защиты их прав нельзя ожидать двукратного роста капитализации рынка, считает она. 

Набиуллина также заявила на форуме, что регулятор планирует ввести дополнительное тестирование для неквалифицированных инвесторов, желающих купить акции эмитентов с недостаточным раскрытием информации. ЦБ хочет ввести в качестве «сигнальной системы» обособление для таких бумаг, чтобы инвесторы были предупреждены о рисках. 

Ранее председатель Банка России говорила, что ЦБ обеспокоен ситуацией с изъятием активов у миноритариев. Суд взыскал акции СМЗ в пользу государства в конце марта. После этого регулятор, а также Мосбиржа и ряд владельцев ценных бумаг подали апелляцию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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