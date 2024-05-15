Мосбиржа ограничит торги расписками MD Medical в связи с редомициляцией

Мосбиржа информирует, что с 16 по 23 мая 2024 г. допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 23 мая. Последний торговый день в «стакане Т+1» станет 22 мая. С 16 мая допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие срок сделки РЕПО до одного торгового дня включительно. С 24 мая допустимыми кодами расчетов являются Т0 и Z0. С 25 мая нет допустимых кодов расчетов, предупреждает площадка.