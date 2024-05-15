Мосбиржа ограничит торги расписками MD Medical в связи с редомициляцией
Московская биржа в связи с предстоящей конвертацией ценных бумаг в результате редомициляции MD Medical (управляет сетью клиник «Мать и дитя») ограничит торги расписками компании с 16 мая. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.
Мосбиржа информирует, что с 16 по 23 мая 2024 г. допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 23 мая. Последний торговый день в «стакане Т+1» станет 22 мая. С 16 мая допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие срок сделки РЕПО до одного торгового дня включительно. С 24 мая допустимыми кодами расчетов являются Т0 и Z0. С 25 мая нет допустимых кодов расчетов, предупреждает площадка.
16 апреля MD Medical сообщила, что получила официальное согласие регистратора Кипра на продолжение деятельности за пределами республики. Она также предоставила комплект документов на регистрацию в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский Калининградской области. Компания будет зарегистрирована в качестве Международной компании публичного акционерного общества «МД Медикал Груп Инвестментс» – МКПАО «МД Медикал Груп».