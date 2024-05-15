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Мосбиржа ограничит торги расписками MD Medical в связи с редомициляцией

Ведомости

Московская биржа в связи с предстоящей конвертацией ценных бумаг в результате редомициляции MD Medical (управляет сетью клиник «Мать и дитя») ограничит торги расписками компании с 16 мая. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

Глобальные депозитарные расписки (ГДР) MD Medical в ходе торгов 15 мая на Мосбирже подешевели на 5,94% до 1125 руб. за бумагу. По состоянию на 15:25 мск их стоимость составила 1139 руб. (-4,77%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3468,43 пунктов (+0,13%).

Мосбиржа информирует, что с 16 по 23 мая 2024 г. допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 23 мая. Последний торговый день в «стакане Т+1» станет 22 мая. С 16 мая допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие срок сделки РЕПО до одного торгового дня включительно. С 24 мая допустимыми кодами расчетов являются Т0 и Z0. С 25 мая нет допустимых кодов расчетов, предупреждает площадка.

16 апреля MD Medical сообщила, что получила официальное согласие регистратора Кипра на продолжение деятельности за пределами республики. Она также предоставила комплект документов на регистрацию в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский Калининградской области. Компания будет зарегистрирована в качестве Международной компании публичного акционерного общества «МД Медикал Груп Инвестментс» – МКПАО «МД Медикал Груп».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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