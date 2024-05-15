Акционеры Positive Technologies одобрили второй транш дивидендов

Индекс Мосбиржи с закрытия 14 марта увеличился на 0,2% до 3470,72 пункта, IT-индекс сократился на 0,12% и составил 4174,63 п. С начала года бенчмарки выросли на 11,99 и 53,82% соответственно, котировки Positive Technologies – на 51,93%.