Акционеры Positive Technologies одобрили второй транш дивидендов
Акционеры разработчика решений в области кибербезопасности Positive Technologies утвердили второй транш дивидендов по итогам 2023 г. Выплаты составят 3,43 млрд руб. или 51,89 руб. на акцию, сообщили «Ведомостям» в компании.
Стоимость акций Positive Technologies на закрытии основной сессии торгов составила 3059 руб. – на 0,7% меньше, чем на закрытии предыдущего дня. Рыночная капитализация компании впервые в истории превысила 200 млрд руб. и составила 201,45 млрд руб.
Индекс Мосбиржи с закрытия 14 марта увеличился на 0,2% до 3470,72 пункта, IT-индекс сократился на 0,12% и составил 4174,63 п. С начала года бенчмарки выросли на 11,99 и 53,82% соответственно, котировки Positive Technologies – на 51,93%.
Первый транш дивидендов в размере 43,7 руб. на бумагу акционеры IT-компании утвердили 10 апреля. Общая сумма дивидендов с учетом второго транша составит 99,19 руб. С учетом текущих котировок совокупная дивдоходность может достичь 3,24%.