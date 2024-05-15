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Акционеры Positive Technologies одобрили второй транш дивидендов

Ведомости

Акционеры разработчика решений в области кибербезопасности Positive Technologies утвердили второй транш дивидендов по итогам 2023 г. Выплаты составят 3,43 млрд руб. или 51,89 руб. на акцию, сообщили «Ведомостям» в компании. 

Стоимость акций Positive Technologies на закрытии основной сессии торгов составила 3059 руб. – на 0,7% меньше, чем на закрытии предыдущего дня. Рыночная капитализация компании впервые в истории превысила 200 млрд руб. и составила 201,45 млрд руб.

Индекс Мосбиржи с закрытия 14 марта увеличился на 0,2% до 3470,72 пункта, IT-индекс сократился на 0,12% и составил 4174,63 п. С начала года бенчмарки выросли на 11,99 и 53,82% соответственно, котировки Positive Technologies – на 51,93%.

Первый транш дивидендов в размере 43,7 руб. на бумагу акционеры IT-компании утвердили 10 апреля. Общая сумма дивидендов с учетом второго транша составит 99,19 руб. С учетом текущих котировок совокупная дивдоходность может достичь 3,24%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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