Акции Совкомбанка подешевели на фоне выхода отчета по МСФО

«Ведомости» писали, что в первом квартале прошлого года чистая прибыль Совкомбанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составила 22,5 млрд руб. Тогда банк впервые после февраля 2022 г. раскрыл показатели МСФО. По РСБУ чистая прибыль Совкомбанка за весь 2022 г. составила 14,2 млрд руб., снизившись в 3,2 раза год к году.