Акции Совкомбанка подешевели на фоне выхода отчета по МСФО
Акции Совкомбанка на открытии торгов 16 мая подешевели на 3,58% до 19,11 руб. Котировки отреагировали снижением на публикацию финансовых результатов по МСФО за I квартал 2024 г. и рекомендацию по выплате дивидендов.
По состоянию на 10:30 мск стоимость бумаг составила 19,28 руб. (-2,5%), индекс Мосбиржи находился на отметке 3 479,92 пункта (+0,27%).
Чистая прибыль Совкомбанка за I квартал 2024 г. выросла на 11% в годовом выражении и составила 25 млрд руб. (1,21 руб. на одну акцию), следует из финансового отчета банка.
За 12 месяцев, закончившихся 31 марта 2024 г., чистая прибыль Совкомбанка составила рекордные за всю историю банка 97 млрд руб. По прогнозам финансовой организации, прибыль за 2024 г. достигнет 95 млрд руб.
При этом рентабельность капитала (ROE) в I квартале 2024 г. снизилась на 17 п.п. и составила 35% против 52% в аналогичный период 2023 г. Чистая процентная маржа снизилась на 1 п.п. – с 6,4% до 5,4%.
В финансовой организации подчеркнули, что банк будет следовать дивидендной политике и направит на выплаты 25–30% от чистой прибыли. Годовое общее собрание акционеров (ГОСА) по утверждению размера дивидендов пройдет 24 июня 2024 г., будет рекомендовано выплатить 1,1 руб. на одну акцию (дивдоходность примерно 5,7%). Дата отсечки по дивидендам – 7 июля 2024 г. говорится в материалах отчета.
Активы банка в отчетный квартал выросли на 13% до 3,6 трлн руб. Розничный кредитный портфель увеличился до 1,1 трлн руб. с начала 2024 г. (+32%) – за счет консолидации «Хоум Банка» и органического роста залогового кредитования, пояснили в кредитной организации. Чистый процентный доход вырос до 36 млрд руб. (+11%), а чистый комиссионный оставил 5 млрд руб., планово снизившись на 14% (-0,9 млрд руб.).
1 апреля Совкомбанк получил одобрение от регуляторов на покупку «Хоум банка». Соглашение о сделке было достигнуто в феврале 2024 г. 3 мая сообщалось, что на общем собрании акционеров Совкомбанка было решено увеличить уставный капитал на 117,3 млн руб. для покупки «Хоум банка».
«Ведомости» писали, что в первом квартале прошлого года чистая прибыль Совкомбанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составила 22,5 млрд руб. Тогда банк впервые после февраля 2022 г. раскрыл показатели МСФО. По РСБУ чистая прибыль Совкомбанка за весь 2022 г. составила 14,2 млрд руб., снизившись в 3,2 раза год к году.