Чистый процентный доход «Европлана» вырос на 45% в I квартале

Акции «Европлана» в 12:40 мск торговались по 1017,5 руб. – на 1% дешевле, чем на закрытии основной сессии торгов предыдущего дня. Индекс Московской биржи и финансовый бенчмарк с закрытия сократились на 0,7% каждый до 3417,4 и 10 939,8 пункта соответственно.