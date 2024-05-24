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Чистый процентный доход «Европлана» вырос на 45% в I квартале

Ведомости

Чистый процентный доход лизинговой компании «Европлан» в I квартале достиг 5,7 млрд руб., следует из отчета по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). В годовом выражении показатель вырос на 45%, сообщается на странице компании.

Акции «Европлана» в 12:40 мск торговались по 1017,5 руб. – на 1% дешевле, чем на закрытии основной сессии торгов предыдущего дня. Индекс Московской биржи и финансовый бенчмарк с закрытия сократились на 0,7% каждый до 3417,4 и 10 939,8 пункта соответственно. 

Компания провела первичное публичное размещение акций (IPO) в конце марта, торги ее бумагами стартовали 29 марта. С этого момента котировки «Европлана» выросли на 7,1%, индексы – на 2,6 и 0,8% соответственно.

Чистый непроцентный доход «Европлана» за I квартал год к году увеличился на 17% до 3,2 млрд руб. Чистая прибыль компании за период выросла на 33% г/г до 4,4 млрд руб.

Лизинговый портфель компании вырос до 240,7 млрд руб. – на 4,8% выше, чем на конец 2023 г. Объем нового бизнеса составил 56,1 млрд руб. 

Капитал с января по март составил 48,9 млрд руб. и увеличился с начала года на 9,4%. Рентабельность капитала по итогам I квартала составила 37,8%, рентабельность активов – 6,8%.

IPO «Европлана» прошло по цене 875 руб. за акцию. Рыночная капитализация компании на момент начала торгов составила 105 млрд руб. Объем размещения составил 15 млн бумаг, принадлежащих единственному акционеру, «Эсэфай». Всего компания привлекла 13,1 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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