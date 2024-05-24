Чистый процентный доход «Европлана» вырос на 45% в I квартале
Чистый процентный доход лизинговой компании «Европлан» в I квартале достиг 5,7 млрд руб., следует из отчета по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). В годовом выражении показатель вырос на 45%, сообщается на странице компании.
Акции «Европлана» в 12:40 мск торговались по 1017,5 руб. – на 1% дешевле, чем на закрытии основной сессии торгов предыдущего дня. Индекс Московской биржи и финансовый бенчмарк с закрытия сократились на 0,7% каждый до 3417,4 и 10 939,8 пункта соответственно.
Компания провела первичное публичное размещение акций (IPO) в конце марта, торги ее бумагами стартовали 29 марта. С этого момента котировки «Европлана» выросли на 7,1%, индексы – на 2,6 и 0,8% соответственно.
Чистый непроцентный доход «Европлана» за I квартал год к году увеличился на 17% до 3,2 млрд руб. Чистая прибыль компании за период выросла на 33% г/г до 4,4 млрд руб.
Лизинговый портфель компании вырос до 240,7 млрд руб. – на 4,8% выше, чем на конец 2023 г. Объем нового бизнеса составил 56,1 млрд руб.
Капитал с января по март составил 48,9 млрд руб. и увеличился с начала года на 9,4%. Рентабельность капитала по итогам I квартала составила 37,8%, рентабельность активов – 6,8%.
IPO «Европлана» прошло по цене 875 руб. за акцию. Рыночная капитализация компании на момент начала торгов составила 105 млрд руб. Объем размещения составил 15 млн бумаг, принадлежащих единственному акционеру, «Эсэфай». Всего компания привлекла 13,1 млрд руб.