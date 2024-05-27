«Селигдар» объявил о третьем выпуске «золотых» облигаций
Российский полиметаллический холдинг «Селигдар» готовит к размещению третий выпуск «золотых» облигаций. Срок обращения ценных бумаг составит 5,25 года, сообщается на странице компании.
Объем выпуска «Селигдар» пока не определил. Ориентировочная ставка купона составит 5,5%. Сбор заявок на покупку бондов от инвесторов компания планирует открыть 18 июня.
Номинальную стоимость каждой облигации в качестве условной денежной единицы будет составлять 1 г золота. В денежном эквиваленте стоимость бумаг рассчитают в рублях с учетом курса золота, определенного Банком России на дату размещения выпуска.
Первый выпуск «золотых» облигаций «Селигдар» разместил год назад. Объем выпуска составил 11 млрд руб., ставка квартального купона на весь срок обращения составила 5,5% годовых. Инструмент был доступен неквалифицированным инвесторам, но они могли приобрести эти бумаги только после тестирования.