«Селигдар» объявил о третьем выпуске «золотых» облигаций

Первый выпуск «золотых» облигаций «Селигдар» разместил год назад. Объем выпуска составил 11 млрд руб., ставка квартального купона на весь срок обращения составила 5,5% годовых. Инструмент был доступен неквалифицированным инвесторам, но они могли приобрести эти бумаги только после тестирования.