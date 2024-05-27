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«Селигдар» объявил о третьем выпуске «золотых» облигаций

Ведомости

Российский полиметаллический холдинг «Селигдар» готовит к размещению третий выпуск «золотых» облигаций. Срок обращения ценных бумаг составит 5,25 года, сообщается на странице компании.

Объем выпуска «Селигдар» пока не определил. Ориентировочная ставка купона составит 5,5%. Сбор заявок на покупку бондов от инвесторов компания планирует открыть 18 июня. 

Номинальную стоимость каждой облигации в качестве условной денежной единицы будет составлять 1 г золота. В денежном эквиваленте стоимость бумаг рассчитают в рублях с учетом курса золота, определенного Банком России на дату размещения выпуска. 

Первый выпуск «золотых» облигаций «Селигдар» разместил год назад. Объем выпуска составил 11 млрд руб., ставка квартального купона на весь срок обращения составила 5,5% годовых. Инструмент был доступен неквалифицированным инвесторам, но они могли приобрести эти бумаги только после тестирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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