Газета
Телеграм
Подкаст
/ Инвестиции

ВТБ собирается закрыть сделку по продаже части замороженных активов в июне

Ведомости

ВТБ планирует завершить процесс продажи части заблокированных активов стороннему лицу в июне. Об этом сообщил первый зампредседателя правления банка Дмитрий Пьянов. 

Акции ВТБ в 12:44 мск торговались по 0,02086 руб. С закрытия основной сессии торгов предыдущего дня котировки увеличились на 0,9%. Индекс Мосбиржи с закрытия сократился на 0,1% до 3300,4 пункта, финансовый индекс вырос на 0,04% до 10 704,2 п. С начала года бенчмарки увеличились на 6,5 и 7,5% соответственно. Бумаги банка за это время уменьшились на 8,4%.

«Внутри апрельских данных (в финансовом отчете – “Ведомости”) пока не реализована сделка по продаже части наших заблокированных активов внешнему контрагенту. Мы подтверждаем, что эта сделка завершится в июне и войдет в результаты полноценно II квартала», – сказал Пьянов (цитата по «Интерфаксу»).

ВТБ раскрыл 29 мая результаты за апрель по международным стандартам финансовой отчетности. За месяц чистая прибыль банка составила 81 млрд руб. – на 32,1% выше год к году. За период с января по апрель показатель сократился г/г на 2,4% до 203,4 млрд руб. в связи с нерегулярной прибылью от операций с иностранной валютой. 

Рентабельность капитала ВТБ в апреле выросла до 42,5% с 40,6% годом ранее. За первые четыре месяца 2024 г. показатель снизился до 27,4% с 37,8% по итогам аналогичного периода 2023 г.

22 мая казначейство Бельгии отказало ВТБ в выдаче лицензии на разблокировку клиентских активов. Разрешение было необходимо для снятия ограничений в отношении иностранных ценных бумаг инвесторов, которые находятся на брокерском обслуживании ВТБ, а также накопленных по ним доходам. 

В тот день банк заявил, что работа по разблокировке клиентских активов продолжится. ВТБ рассматривает возможность обжаловать решение регулятора в Государственном совете Бельгии. 

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных