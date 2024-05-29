ВТБ собирается закрыть сделку по продаже части замороженных активов в июне
ВТБ планирует завершить процесс продажи части заблокированных активов стороннему лицу в июне. Об этом сообщил первый зампредседателя правления банка Дмитрий Пьянов.
Акции ВТБ в 12:44 мск торговались по 0,02086 руб. С закрытия основной сессии торгов предыдущего дня котировки увеличились на 0,9%. Индекс Мосбиржи с закрытия сократился на 0,1% до 3300,4 пункта, финансовый индекс вырос на 0,04% до 10 704,2 п. С начала года бенчмарки увеличились на 6,5 и 7,5% соответственно. Бумаги банка за это время уменьшились на 8,4%.
«Внутри апрельских данных (в финансовом отчете – “Ведомости”) пока не реализована сделка по продаже части наших заблокированных активов внешнему контрагенту. Мы подтверждаем, что эта сделка завершится в июне и войдет в результаты полноценно II квартала», – сказал Пьянов (цитата по «Интерфаксу»).
ВТБ раскрыл 29 мая результаты за апрель по международным стандартам финансовой отчетности. За месяц чистая прибыль банка составила 81 млрд руб. – на 32,1% выше год к году. За период с января по апрель показатель сократился г/г на 2,4% до 203,4 млрд руб. в связи с нерегулярной прибылью от операций с иностранной валютой.
Рентабельность капитала ВТБ в апреле выросла до 42,5% с 40,6% годом ранее. За первые четыре месяца 2024 г. показатель снизился до 27,4% с 37,8% по итогам аналогичного периода 2023 г.
В тот день банк заявил, что работа по разблокировке клиентских активов продолжится. ВТБ рассматривает возможность обжаловать решение регулятора в Государственном совете Бельгии.