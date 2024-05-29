ВТБ собирается закрыть сделку по продаже части замороженных активов в июне

Акции ВТБ в 12:44 мск торговались по 0,02086 руб. С закрытия основной сессии торгов предыдущего дня котировки увеличились на 0,9%. Индекс Мосбиржи с закрытия сократился на 0,1% до 3300,4 пункта, финансовый индекс вырос на 0,04% до 10 704,2 п. С начала года бенчмарки увеличились на 6,5 и 7,5% соответственно. Бумаги банка за это время уменьшились на 8,4%.