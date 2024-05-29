«АПРИ» планирует провести IPO в формате cash-in

Уставной капитал «Апри» на конец 2023 г. составил 1,24 млрд руб., следует из отчета по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Он разделен на обыкновенные акции номиналом 1 руб. каждая. Группа компаний «Апри» занимается строительством жилой недвижимости в Челябинске с 2014 г. За время работы компании в эксплуатацию введены более 500 000 кв. м жилплощади.