«АПРИ» планирует провести IPO в формате cash-in
Челябинский девелопер «АПРИ» планирует провести первичное публичное предложение акций (IPO) в формате cash-in. Об этом сообщил председатель совета директоров компании Алексей Овакимян на дне инвестора.
Проведение IPO-сделки в формате cash-in подразумевает, что доли всех действующих акционеров эмитента будут размыты. Это означает, что привлеченные в ходе размещения средства компания вложит в собственное развитие.
«Мы планируем IPO в формате cash-in и готовы работать с открытым рынком, так же, как мы все эти годы работали с нашими инвесторами в наших локальных проектах», – подчеркнул Овакимян (цитата по «Интерфаксу»).
В середине мая совет директоров «АПРИ» одобрил дополнительную эмиссию акций для увеличения уставного капитала в преддверии IPO. Объем допэмиссии составит около 115,23 млн акций номиналом 1 руб. каждая по открытой подписке.
Уставной капитал «Апри» на конец 2023 г. составил 1,24 млрд руб., следует из отчета по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Он разделен на обыкновенные акции номиналом 1 руб. каждая. Группа компаний «Апри» занимается строительством жилой недвижимости в Челябинске с 2014 г. За время работы компании в эксплуатацию введены более 500 000 кв. м жилплощади.