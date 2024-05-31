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Котировки ТМК обрушились на 5,8% после объявления ценового диапазона SPO

Ведомости

Стоимость акций «Трубной металлургической компании» (ТМК) в ходе торгов упала на 5,8% после объявления ценового диапазона вторичного публичного предложения акций (SPO). Котировки опускались до дневного минимума в размере 185,44 руб. 

К 10:58 мск цена скорректировалась до 186,42 руб. Падение с закрытия основной торговой сессии предыдущего дня составило 5,3%. Индекс Мосбиржи с закрытия сократился на 1,5% до 3233,1 пункта, индекс металлов и добычи – на 2,7% до 8306,8 п. С начала года котировки ТМК уменьшились на 5,4%, бенчмарки – выросли на 4,3 и 6,9% соответственно.

ТМК установила ценовой диапазон SPO в пределах 180-190 руб. за одну акцию. Итоговую стоимость размещения бумаг будет определена не позднее 4 июня, подчеркивается в сообщении компании. Сбор заявок от инвесторов на участие в SPO продлится с 30 мая по 3 июня.

Днем ранее ТМК сообщила, что выведет на SPO 2% от акционерного капитала. Бумаги предоставит мажоритарий ТМК – МК ООО «ТМК СТИЛ ХОЛДИНГ», которому принадлежит 89,1% акций компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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