Котировки ТМК обрушились на 5,8% после объявления ценового диапазона SPO
Стоимость акций «Трубной металлургической компании» (ТМК) в ходе торгов упала на 5,8% после объявления ценового диапазона вторичного публичного предложения акций (SPO). Котировки опускались до дневного минимума в размере 185,44 руб.
К 10:58 мск цена скорректировалась до 186,42 руб. Падение с закрытия основной торговой сессии предыдущего дня составило 5,3%. Индекс Мосбиржи с закрытия сократился на 1,5% до 3233,1 пункта, индекс металлов и добычи – на 2,7% до 8306,8 п. С начала года котировки ТМК уменьшились на 5,4%, бенчмарки – выросли на 4,3 и 6,9% соответственно.
ТМК установила ценовой диапазон SPO в пределах 180-190 руб. за одну акцию. Итоговую стоимость размещения бумаг будет определена не позднее 4 июня, подчеркивается в сообщении компании. Сбор заявок от инвесторов на участие в SPO продлится с 30 мая по 3 июня.
Днем ранее ТМК сообщила, что выведет на SPO 2% от акционерного капитала. Бумаги предоставит мажоритарий ТМК – МК ООО «ТМК СТИЛ ХОЛДИНГ», которому принадлежит 89,1% акций компании.