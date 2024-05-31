Котировки ТМК обрушились на 5,8% после объявления ценового диапазона SPO

К 10:58 мск цена скорректировалась до 186,42 руб. Падение с закрытия основной торговой сессии предыдущего дня составило 5,3%. Индекс Мосбиржи с закрытия сократился на 1,5% до 3233,1 пункта, индекс металлов и добычи – на 2,7% до 8306,8 п. С начала года котировки ТМК уменьшились на 5,4%, бенчмарки – выросли на 4,3 и 6,9% соответственно.