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«ВсеИнструменты.ру» может купить паи ЗПИФ «Рентал ПРО» в ходе IPO

Ведомости

Онлайн-гипермаркет товаров для строительства и ремонта «ВсеИнструменты.ру» планирует приобрести паи комбинированного закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) «Рентал ПРО» в ходе первичного публичного размещения (IPO) на Московской бирже. Об этом «Ведомостям» сообщили в УК «А класс капитал», которая проводит сбор заявок от инвесторов на участие в IPO.

Сбор заявок на участие в IPO фонда стартовал 27 мая, он продлится до 5 июня. Планируется, что торги паями начнутся 6 июня. Стоимость пая в рамках размещения составляет 986 руб. На момент сделки стоимость чистых активов фонда составляет более 25 млрд руб., в перспективе она увеличится до 100 млрд руб.

ЗПИФ «Рентал ПРО» – один из крупнейших фондов, инвестирующих в индустриальную недвижимость. Доходность паев на горизонте года ожидается на уровне 20% годовых, на горизонте 10 лет она может увеличиться до 22%, прогнозирует УК. Выплаты инвесторам будут начислять ежемесячно.

«Ведомости» писали о планах УК «А класс капитал» по выводу ЗПИФ «Рентал ПРО» на IPO в середине мая. В ходе сделки компания может привлечь более 20 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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