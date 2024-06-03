«ВсеИнструменты.ру» может купить паи ЗПИФ «Рентал ПРО» в ходе IPO
Онлайн-гипермаркет товаров для строительства и ремонта «ВсеИнструменты.ру» планирует приобрести паи комбинированного закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) «Рентал ПРО» в ходе первичного публичного размещения (IPO) на Московской бирже. Об этом «Ведомостям» сообщили в УК «А класс капитал», которая проводит сбор заявок от инвесторов на участие в IPO.
Сбор заявок на участие в IPO фонда стартовал 27 мая, он продлится до 5 июня. Планируется, что торги паями начнутся 6 июня. Стоимость пая в рамках размещения составляет 986 руб. На момент сделки стоимость чистых активов фонда составляет более 25 млрд руб., в перспективе она увеличится до 100 млрд руб.
ЗПИФ «Рентал ПРО» – один из крупнейших фондов, инвестирующих в индустриальную недвижимость. Доходность паев на горизонте года ожидается на уровне 20% годовых, на горизонте 10 лет она может увеличиться до 22%, прогнозирует УК. Выплаты инвесторам будут начислять ежемесячно.
«Ведомости» писали о планах УК «А класс капитал» по выводу ЗПИФ «Рентал ПРО» на IPO в середине мая. В ходе сделки компания может привлечь более 20 млрд руб.