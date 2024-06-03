«ВсеИнструменты.ру» может купить паи ЗПИФ «Рентал ПРО» в ходе IPO

ЗПИФ «Рентал ПРО» – один из крупнейших фондов, инвестирующих в индустриальную недвижимость. Доходность паев на горизонте года ожидается на уровне 20% годовых, на горизонте 10 лет она может увеличиться до 22%, прогнозирует УК. Выплаты инвесторам будут начислять ежемесячно.