ТМК отказалась от SPO из-за неблагоприятных условий на рынке

Стоимость акций ТМК в 15:20 мск составила 186,02 руб. – на 1,1% выше, чем на закрытии основной сессии торгов 31 мая. Индекс Мосбиржи с закрытия сократился на 3,34% до 3109,68 пункта, индекс металлов и добычи – на 3,73% до 7931,85 п. С начала года котировки компании уменьшились на 5,64%, бенчмарки – прибавили 0,34 и 2,06% соответственно.