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ТМК отказалась от SPO из-за неблагоприятных условий на рынке

Ведомости

Трубная металлургическая компания (ТМК) объявила об отмене вторичного публичного размещения акций (SPO). ТМК объясняет свое решение неблагоприятными условиями на рынке акций, следует из сообщения на сайте компании.

Стоимость акций ТМК в 15:20 мск составила 186,02 руб. – на 1,1% выше, чем на закрытии основной сессии торгов 31 мая. Индекс Мосбиржи с закрытия сократился на 3,34% до 3109,68 пункта, индекс металлов и добычи – на 3,73% до 7931,85 п. С начала года котировки компании уменьшились на 5,64%, бенчмарки – прибавили 0,34 и 2,06% соответственно.

О планах по проведению SPO ТМК объявила в конце мая. Компания собиралась вывести на торги еще 2% своего акционерного капитала. Бумаги должен был предоставить мажоритарий – ООО «ТМК СТИЛ ХОЛДИНГ».

Ценовой диапазон размещения ТМК установила в пределах 180-190 руб. за одну акцию. Сбор заявок продлился с 30 мая по 3 июня. Планировалось, что итоговую стоимость участия в SPO для инвесторов компания определит не позднее 4 июня. После объявления ценового диапазона котировки ТМК падали на 5,8%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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