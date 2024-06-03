ТМК отказалась от SPO из-за неблагоприятных условий на рынке
Трубная металлургическая компания (ТМК) объявила об отмене вторичного публичного размещения акций (SPO). ТМК объясняет свое решение неблагоприятными условиями на рынке акций, следует из сообщения на сайте компании.
Стоимость акций ТМК в 15:20 мск составила 186,02 руб. – на 1,1% выше, чем на закрытии основной сессии торгов 31 мая. Индекс Мосбиржи с закрытия сократился на 3,34% до 3109,68 пункта, индекс металлов и добычи – на 3,73% до 7931,85 п. С начала года котировки компании уменьшились на 5,64%, бенчмарки – прибавили 0,34 и 2,06% соответственно.
О планах по проведению SPO ТМК объявила в конце мая. Компания собиралась вывести на торги еще 2% своего акционерного капитала. Бумаги должен был предоставить мажоритарий – ООО «ТМК СТИЛ ХОЛДИНГ».