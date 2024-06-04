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Мосбиржа сообщила о проблемах с заявками по ряду инструментов фондового рынка

Ведомости

Московская биржа зафиксировала проблемы при выставлении заявок по ряду инструментов фондового рынка. Об этом сообщает пресс-служба биржи.

«В настоящий момент могут наблюдаться проблемы с выставлением заявок по ряду инструментов фондового рынка», – сказано в сообщении.

Другие подробности не приводятся. Причины сбоя также не уточняются.

Акции Мосбиржи в 11:22 мск торговались по 240,3 руб. С закрытия основной торговой сессии предыдущего дня они подорожали на 1,7%. Индекс Мосбиржи с закрытия вырос на 0,2% до 3148,7 пункта, финансовый индекс – на 1,7% до 10 436,8 п. С начала года бенчмарки увеличились на 1,6 и 4,9% соответственно, котировки торговой площадки – на 27%.

В феврале Мосбиржа приостанавливала торги в связи с техническими сбоями. 13 февраля торги были приостановлены из-за аппаратной ошибки основного сервера почти на два часа. 

14 февраля пауза продлилась 55 минут, причиной остановки торгов была ошибка основного сервера торгово-клиринговой системы. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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