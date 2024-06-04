Мосбиржа сообщила о проблемах с заявками по ряду инструментов фондового рынка
Московская биржа зафиксировала проблемы при выставлении заявок по ряду инструментов фондового рынка. Об этом сообщает пресс-служба биржи.
«В настоящий момент могут наблюдаться проблемы с выставлением заявок по ряду инструментов фондового рынка», – сказано в сообщении.
Другие подробности не приводятся. Причины сбоя также не уточняются.
Акции Мосбиржи в 11:22 мск торговались по 240,3 руб. С закрытия основной торговой сессии предыдущего дня они подорожали на 1,7%. Индекс Мосбиржи с закрытия вырос на 0,2% до 3148,7 пункта, финансовый индекс – на 1,7% до 10 436,8 п. С начала года бенчмарки увеличились на 1,6 и 4,9% соответственно, котировки торговой площадки – на 27%.
В феврале Мосбиржа приостанавливала торги в связи с техническими сбоями. 13 февраля торги были приостановлены из-за аппаратной ошибки основного сервера почти на два часа.
14 февраля пауза продлилась 55 минут, причиной остановки торгов была ошибка основного сервера торгово-клиринговой системы.