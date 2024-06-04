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Bloomberg: Турция хочет ввести налог на прибыль от акций ради поддержки бюджета

Ведомости

Турция рассматривает возможность введения налога на доходы от инвестиций в акции и криптоактивы в рамках мер по ужесточению бюджетной политики. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников.

По информации источников издания, министр финансов и казначейства Турции Мехмет Симсек обсудил эти планы на заседании правящей партии в минувшие выходные. По словам собеседников, Симсек подчеркнул необходимость надлежащего налогообложения всех финансовых доходов.

Турция снизила ставку налога на прибыль от торговли на фондовом рынке до 0% с 10% в 2008 г. Представители министерства подтвердили, что работа над этим вопросом продолжается, но отметили, что окончательных решений пока не принято.

Власти Турции столкнулись с высокими темпами роста инфляции. По итогам января годовой рост цен в стране составил 64,86% после декабрьских 64,77%. Инфляция в Турции в мае составила 75,45% в годовом выражении – это максимальный показатель с ноября 2022 г., когда инфляция достигла 84,4%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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