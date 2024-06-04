Bloomberg: Турция хочет ввести налог на прибыль от акций ради поддержки бюджета
Турция рассматривает возможность введения налога на доходы от инвестиций в акции и криптоактивы в рамках мер по ужесточению бюджетной политики. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников.
По информации источников издания, министр финансов и казначейства Турции Мехмет Симсек обсудил эти планы на заседании правящей партии в минувшие выходные. По словам собеседников, Симсек подчеркнул необходимость надлежащего налогообложения всех финансовых доходов.
Турция снизила ставку налога на прибыль от торговли на фондовом рынке до 0% с 10% в 2008 г. Представители министерства подтвердили, что работа над этим вопросом продолжается, но отметили, что окончательных решений пока не принято.
Власти Турции столкнулись с высокими темпами роста инфляции. По итогам января годовой рост цен в стране составил 64,86% после декабрьских 64,77%. Инфляция в Турции в мае составила 75,45% в годовом выражении – это максимальный показатель с ноября 2022 г., когда инфляция достигла 84,4%.