OFAC принял обращение «СПБ банка» о разморозке активов клиентов «СПБ биржи»
Управление по контролю за зарубежными активами министерства финансов США (OFAC) приняло к рассмотрению обращение расчетного депозитария «СПБ биржи» – «СПБ банка» – о разблокировке клиентских активов. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на ведущего юриста «СПБ банка» Олега Нафикова.
Акции «СПБ биржи» в 16:03 мск торговались по 116,3 руб. Они подешевели с закрытия основной торговой сессии предыдущего дня на 1,3%. Индекс Мосбиржи с закрытия увеличился на 0,6% до 3206,5 пункта, финансовый индекс – на 0,4% до 10 692,1 п. С начала года котировки торговой площадки прибавили 50,5%, бенчмарки – 3,5 и 7,5% соответственно.
Нафиков руководит проектом по разблокировке активов, уточнило издание. Он отметил, что OFAC зарегистрировал коллективное обращение «СПБ банка» 29 мая. Регулятор присвоил документу номер дела – сase ID, это означает, что OFAC принял его к рассмотрению, уточнил юрист.
«СПБ банк» сообщил о подаче заявления в OFAC 20 мая. Тогда же депозитарий объявил о подготовке шаблонов и инструкций для инвесторов для самостоятельного обращения к регулятору. Это необходимо, чтобы физические и юридические лица получили индивидуальную лицензию на перевод заблокированных иностранных клиентских активов из «СПБ банка» в другие организации, которые не попали под санкции.
«СПБ банк» попал под санкции США в феврале 2024 г. «СПБ биржу» американские власти внесли в санкционные списки в ноябре 2023 г.