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OFAC принял обращение «СПБ банка» о разморозке активов клиентов «СПБ биржи»

Ведомости

Управление по контролю за зарубежными активами министерства финансов США (OFAC) приняло к рассмотрению обращение расчетного депозитария «СПБ биржи» – «СПБ банка» – о разблокировке клиентских активов. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на ведущего юриста «СПБ банка» Олега Нафикова.

Акции «СПБ биржи» в 16:03 мск торговались по 116,3 руб. Они подешевели с закрытия основной торговой сессии предыдущего дня на 1,3%. Индекс Мосбиржи с закрытия увеличился на 0,6% до 3206,5 пункта, финансовый индекс – на 0,4% до 10 692,1 п. С начала года котировки торговой площадки прибавили 50,5%, бенчмарки – 3,5 и 7,5% соответственно.

Нафиков руководит проектом по разблокировке активов, уточнило издание. Он отметил, что OFAC зарегистрировал коллективное обращение «СПБ банка» 29 мая. Регулятор присвоил документу номер дела – сase ID, это означает, что OFAC принял его к рассмотрению, уточнил юрист.

«СПБ банк» сообщил о подаче заявления в OFAC 20 мая. Тогда же депозитарий объявил о подготовке шаблонов и инструкций для инвесторов для самостоятельного обращения к регулятору. Это необходимо, чтобы физические и юридические лица получили индивидуальную лицензию на перевод заблокированных иностранных клиентских активов из «СПБ банка» в другие организации, которые не попали под санкции.

«СПБ банк» попал под санкции США в феврале 2024 г. «СПБ биржу» американские власти внесли в санкционные списки в ноябре 2023 г. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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