OFAC принял обращение «СПБ банка» о разморозке активов клиентов «СПБ биржи»

«СПБ банк» сообщил о подаче заявления в OFAC 20 мая. Тогда же депозитарий объявил о подготовке шаблонов и инструкций для инвесторов для самостоятельного обращения к регулятору. Это необходимо, чтобы физические и юридические лица получили индивидуальную лицензию на перевод заблокированных иностранных клиентских активов из «СПБ банка» в другие организации, которые не попали под санкции.