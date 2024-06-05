Мосбиржа допустила к торгам акции «Элемента»

Торги акциями «Элемент» на стартовали на «СПБ бирже» 30 мая. Там бумаги вошли в первый котировальный список под аналогичным тикером. На 19:14 мск стоимость акций составила 0,2168 руб. – на 3% меньше, чем на закрытии торгов предыдущего дня.