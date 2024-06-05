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Мосбиржа допустила к торгам акции «Элемента»

Ведомости

Московская биржа допустила к торгам акции группы «Элемент» с 5 июня. Бумаги под тикером ELMT вошли в третий котировальный список, сообщается на сайте торговой площадки. 

Торги акциями «Элемент» на стартовали на «СПБ бирже» 30 мая. Там бумаги вошли в первый котировальный список под аналогичным тикером. На 19:14 мск стоимость акций составила 0,2168 руб. – на 3% меньше, чем на закрытии торгов предыдущего дня.

«Элемент» провел первичное публичное предложение акций (IPO) на «СПБ бирже» по нижней границе ценового диапазона. Стоимость размещения составила 223,6 руб. за лот из 1000 бумаг. 

По собственным оценкам, капитализация компании составляет 105 млрд руб. По итогам размещения «Элемент» получил 15 млрд руб. Доля акций в свободном обращении (free-float) составила 14,3%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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