Мосбиржа допустила к торгам акции «Элемента»
Московская биржа допустила к торгам акции группы «Элемент» с 5 июня. Бумаги под тикером ELMT вошли в третий котировальный список, сообщается на сайте торговой площадки.
Торги акциями «Элемент» на стартовали на «СПБ бирже» 30 мая. Там бумаги вошли в первый котировальный список под аналогичным тикером. На 19:14 мск стоимость акций составила 0,2168 руб. – на 3% меньше, чем на закрытии торгов предыдущего дня.
«Элемент» провел первичное публичное предложение акций (IPO) на «СПБ бирже» по нижней границе ценового диапазона. Стоимость размещения составила 223,6 руб. за лот из 1000 бумаг.
По собственным оценкам, капитализация компании составляет 105 млрд руб. По итогам размещения «Элемент» получил 15 млрд руб. Доля акций в свободном обращении (free-float) составила 14,3%.