Онлайн-гипермаркет «Всеинструменты.ру» объявил о проведении IPO в июле
Онлайн-гипермаркет товаров для строительства и ремонта «Всеинструменты.ру» объявил о планах провести IPO на Московской бирже в июле 2024 г. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
В рамках размещения инвесторам могут быть предложены акции, принадлежащие основателям компании, а также потенциально акции, выпущенные в рамках допэмиссии. По итогам размещения крупнейший акционер эмитента сохранит за собой контролирующую долю в акционерном капитале «Всеинструменты.ру». Компания ожидает включение акций в первый котировальный список Мосбиржи. Предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.
О том, что компания планирует провести IPO на Мосбирже в ближайшие несколько месяцев, «Ведомости» сообщали в мае. По информации трех источников, близких к сделке, «Всеинструменты.ру» собирается привлечь 15–20 млрд руб. Представитель компании сообщал, что она «постоянно изучает различные возможности и варианты дальнейшего роста бизнеса, в том числе потенциальные возможности привлечения капитала, и в случае решения об IPO оповестит рынок».
«Всеинструменты.ру» вышла на долговой рынок в декабре 2018 г., разместив облигации на 700 млн руб. В ноябре 2022 г. Мосбиржа зарегистрировала еще одну программу облигаций – на 10 млрд руб. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. В декабре 2023 г. компания выпустила облигации на 4 млрд руб. В данный момент это единственный обращающийся выпуск. За все время «Всеинструменты.ру» организовала пять выпусков суммарно почти на 8 млрд руб. В феврале 2024 г. агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Всеинструменты.ру» на уровне А-(RU) со «стабильным» прогнозом.