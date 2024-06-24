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Онлайн-гипермаркет «Всеинструменты.ру» объявил о проведении IPO в июле

Ведомости

Онлайн-гипермаркет товаров для строительства и ремонта «Всеинструменты.ру» объявил о планах провести IPO на Московской бирже в июле 2024 г. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В рамках размещения инвесторам могут быть предложены акции, принадлежащие основателям компании, а также потенциально акции, выпущенные в рамках допэмиссии. По итогам размещения крупнейший акционер эмитента сохранит за собой контролирующую долю в акционерном капитале «Всеинструменты.ру». Компания ожидает включение акций в первый котировальный список Мосбиржи. Предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.

О том, что компания планирует провести IPO на Мосбирже в ближайшие несколько месяцев, «Ведомости» сообщали в мае. По информации трех источников, близких к сделке, «Всеинструменты.ру» собирается привлечь 15–20 млрд руб. Представитель компании сообщал, что она «постоянно изучает различные возможности и варианты дальнейшего роста бизнеса, в том числе потенциальные возможности привлечения капитала, и в случае решения об IPO оповестит рынок».

«Всеинструменты.ру» вышла на долговой рынок в декабре 2018 г., разместив облигации на 700 млн руб. В ноябре 2022 г. Мосбиржа зарегистрировала еще одну программу облигаций – на 10 млрд руб. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. В декабре 2023 г. компания выпустила облигации на 4 млрд руб. В данный момент это единственный обращающийся выпуск. За все время «Всеинструменты.ру» организовала пять выпусков суммарно почти на 8 млрд руб. В феврале 2024 г. агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Всеинструменты.ру» на уровне А-(RU) со «стабильным» прогнозом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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