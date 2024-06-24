Онлайн-гипермаркет «Всеинструменты.ру» объявил о проведении IPO в июле

«Всеинструменты.ру» вышла на долговой рынок в декабре 2018 г., разместив облигации на 700 млн руб. В ноябре 2022 г. Мосбиржа зарегистрировала еще одну программу облигаций – на 10 млрд руб. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. В декабре 2023 г. компания выпустила облигации на 4 млрд руб. В данный момент это единственный обращающийся выпуск. За все время «Всеинструменты.ру» организовала пять выпусков суммарно почти на 8 млрд руб. В феврале 2024 г. агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Всеинструменты.ру» на уровне А-(RU) со «стабильным» прогнозом.