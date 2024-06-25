Газета
Телеграм
Подкаст
/ Инвестиции

ЦБ установил факты манипуляции бондами «Европлана» бывшими топ-менеджерами

Ведомости

Банк России и ПАО «Лизинговая компания «Европлан» установили факты манипуляции рынком при сделках с облигациями «Европлана» на торгах. Ущерб компании составил не менее 31 млн руб., сообщила пресс-служба Центробанка.

По информации ЦБ РФ, с 22 апреля по 6 мая 2022 г. бывший генеральный директор ООО «Европлан Сервис» Александр Михайлов и его супруга, действовавшие в качестве продавцов, совершили сделки с бывшим директором по инвестициям ПАО «Лизинговая компания "Европлан"» Дмитрием Долгих, выставлявшим заявки по брокерскому счету ООО «Европлан Сервис». В ходе проверки выяснилось, что Михайлов и Долгих по телефону координировали одновременное выставление встречных заявок и параметры сделок.

Сделки повлекли существенные отклонения спроса, предложения, цены и объема торгов от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Разница во времени выставления заявок составляла менее одной минуты, а доля операций с облигациями в большинстве случаев превышала 90% от всего объема торгов этими ценными бумагами. Михайлов заработал на этом более 16 млн руб., его жена – более 15 млн руб.

4 июня акционеры «Европлана» утвердили дивиденды по итогам 2023 г. На выплату направят 3 млрд руб., инвесторы получат по 25 руб. на акцию. Также акционеры «Европлана» утвердили состав совета директоров компании. В него вошли девять директоров, из них четыре – независимые. Акционерами «Европлана» являются более 94 000 частных инвесторов и свыше 1500 институционалов. Доля акций в свободном обращении (free-float) составляет 13%.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных