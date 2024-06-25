ЦБ установил факты манипуляции бондами «Европлана» бывшими топ-менеджерами
Банк России и ПАО «Лизинговая компания «Европлан» установили факты манипуляции рынком при сделках с облигациями «Европлана» на торгах. Ущерб компании составил не менее 31 млн руб., сообщила пресс-служба Центробанка.
По информации ЦБ РФ, с 22 апреля по 6 мая 2022 г. бывший генеральный директор ООО «Европлан Сервис» Александр Михайлов и его супруга, действовавшие в качестве продавцов, совершили сделки с бывшим директором по инвестициям ПАО «Лизинговая компания "Европлан"» Дмитрием Долгих, выставлявшим заявки по брокерскому счету ООО «Европлан Сервис». В ходе проверки выяснилось, что Михайлов и Долгих по телефону координировали одновременное выставление встречных заявок и параметры сделок.
Сделки повлекли существенные отклонения спроса, предложения, цены и объема торгов от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Разница во времени выставления заявок составляла менее одной минуты, а доля операций с облигациями в большинстве случаев превышала 90% от всего объема торгов этими ценными бумагами. Михайлов заработал на этом более 16 млн руб., его жена – более 15 млн руб.
4 июня акционеры «Европлана» утвердили дивиденды по итогам 2023 г. На выплату направят 3 млрд руб., инвесторы получат по 25 руб. на акцию. Также акционеры «Европлана» утвердили состав совета директоров компании. В него вошли девять директоров, из них четыре – независимые. Акционерами «Европлана» являются более 94 000 частных инвесторов и свыше 1500 институционалов. Доля акций в свободном обращении (free-float) составляет 13%.