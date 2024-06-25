ЦБ установил факты манипуляции бондами «Европлана» бывшими топ-менеджерами

Сделки повлекли существенные отклонения спроса, предложения, цены и объема торгов от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Разница во времени выставления заявок составляла менее одной минуты, а доля операций с облигациями в большинстве случаев превышала 90% от всего объема торгов этими ценными бумагами. Михайлов заработал на этом более 16 млн руб., его жена – более 15 млн руб.