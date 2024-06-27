Softline в ходе допэмиссии разместит до 76 млн акций по открытой подписке
«С целью финансирования ускоренного роста группы, обеспечиваемого активной M&A-стратегией, и достижения вышеуказанных показателей совет директоров компании утвердил дополнительный выпуск акций ПАО "Софтлайн"в размере до 76 млн штук с размещением по открытой подписке и проспект ценных бумаг данного выпуска», – указано в сообщении компании.
Сообщается, что в случае успешного завершения вышеназванных сделок слияния и поглощения по итогам 2024 г. Softline увеличит оборот до 135 млрд руб., а также нарастит показатель EBITDA до 10 млрд руб.
До 2022 г. основное юрлицо группы Softline Holding принадлежало фондам Softline Group Inc. (55,4%), Broadreach Limited (11,1%), Da Vinci Funds (9,1%), Zubr Capital (2,7%), Smaiilcap World Fund, Inc. (5,8%). Летом 2022 г. Softline Holding разделила бизнес на российский и международный. В результате российский бизнес с холдинговой компанией «Софтлайн» стал независимым от международного периметра. В 2023 г. основатель компании Игорь Боровиков вышел из состава акционеров Softline. Он продал российские активы фонду под управлением компании «Тетис кэпитал», сообщала компания. ООО «Тетис кэпитал» управляет инвестиционными фондами, ПИФами и НПФ. Сумма сделки не раскрывалась.