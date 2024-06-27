Softline в ходе допэмиссии разместит до 76 млн акций по открытой подписке

До 2022 г. основное юрлицо группы Softline Holding принадлежало фондам Softline Group Inc. (55,4%), Broadreach Limited (11,1%), Da Vinci Funds (9,1%), Zubr Capital (2,7%), Smaiilcap World Fund, Inc. (5,8%). Летом 2022 г. Softline Holding разделила бизнес на российский и международный. В результате российский бизнес с холдинговой компанией «Софтлайн» стал независимым от международного периметра. В 2023 г. основатель компании Игорь Боровиков вышел из состава акционеров Softline. Он продал российские активы фонду под управлением компании «Тетис кэпитал», сообщала компания. ООО «Тетис кэпитал» управляет инвестиционными фондами, ПИФами и НПФ. Сумма сделки не раскрывалась.