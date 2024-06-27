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Softline в ходе допэмиссии разместит до 76 млн акций по открытой подписке

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Softline проведет допэмиссию акций для финансирования планируемых крупных M&A-сделок по приобретению высокотехнологичных компаний. Планируется разместить до 76 млн акций по открытой подписке. Об этом сообщила компания на сайте.

«С целью финансирования ускоренного роста группы, обеспечиваемого активной M&A-стратегией, и достижения вышеуказанных показателей совет директоров компании утвердил дополнительный выпуск акций ПАО "Софтлайн"в размере до 76 млн штук с размещением по открытой подписке и проспект ценных бумаг данного выпуска», – указано в сообщении компании.

Сообщается, что в случае успешного завершения вышеназванных сделок слияния и поглощения по итогам 2024 г. Softline увеличит оборот до 135 млрд руб., а также нарастит показатель EBITDA до 10 млрд руб.

До 2022 г. основное юрлицо группы Softline Holding принадлежало фондам Softline Group Inc. (55,4%), Broadreach Limited (11,1%), Da Vinci Funds (9,1%), Zubr Capital (2,7%), Smaiilcap World Fund, Inc. (5,8%). Летом 2022 г. Softline Holding разделила бизнес на российский и международный. В результате российский бизнес с холдинговой компанией «Софтлайн» стал независимым от международного периметра. В 2023 г. основатель компании Игорь Боровиков вышел из состава акционеров Softline. Он продал российские активы фонду под управлением компании «Тетис кэпитал», сообщала компания. ООО «Тетис кэпитал» управляет инвестиционными фондами, ПИФами и НПФ. Сумма сделки не раскрывалась.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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