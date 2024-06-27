Котировки «Софтлайна» упали на 5% после объявления о допэмиссии
Стоимость акций поставщика решений и сервисов в области цифровой трансформации «Софтлайн» снизилась в ходе торгов на 4,9% на фоне объявления о планируемой допэмиссии акций для финансирования крупных M&A-сделок и достигли минимума с начала 2023 г. Максимально котировки снижались до 144,08 руб.
К 17:44 мск цена скорректировалась до 145,06 руб. С закрытия основной торговой сессии предыдущего дня акции «Софтлайна» подешевели на 4,3%. Индекс Мосбиржи с закрытия уменьшился на 0,02% до 3151 пункта, IT-индекс вырос на 0,7% до 3892,9 п. С начала года котировки компании сократились на 0,7%. Бенчмарки за это время увеличились на 1,7 и 43,4% соответственно.
Минимум стоимости акций «Софтлайна» до сегодняшнего дня был зафиксирован 3 января. На пиках котировки снижались до 141,22 руб., на закрытии основной сессии торгов цена скорректировалась до 149 руб.
О планах по допэмиссии компания сообщила утром 27 июня. «Софтлайн» собирается разместить по открытой подписке 76 млн акций. С учетом текущих котировок общая стоимость выпуска может составлять 11,02 млрд руб.
За счет допэмиссии «Софтлайн» планирует финансировать ряд M&A-сделок по приобретению высокотехнологичных компаний. По итогу компания рассчитывает повысить оборот до 135 млрд руб. и скорректированную EBITDA – до 10 млрд руб. По итогам 2023 г. оборот «Софтлайна» составил 91,5 млрд руб., скорректированная EBITDA – 4,5 млрд руб. Соответственно, компания планирует увидеть рост показателей на 47,5 и 122,2%.