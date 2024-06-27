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Котировки «Софтлайна» упали на 5% после объявления о допэмиссии

Ведомости

Стоимость акций поставщика решений и сервисов в области цифровой трансформации «Софтлайн» снизилась в ходе торгов на 4,9% на фоне объявления о планируемой допэмиссии акций для финансирования крупных M&A-сделок и достигли минимума с начала 2023 г. Максимально котировки снижались до 144,08 руб.

К 17:44 мск цена скорректировалась до 145,06 руб. С закрытия основной торговой сессии предыдущего дня акции «Софтлайна» подешевели на 4,3%. Индекс Мосбиржи с закрытия уменьшился на 0,02% до 3151 пункта, IT-индекс вырос на 0,7% до 3892,9 п. С начала года котировки компании сократились на 0,7%. Бенчмарки за это время увеличились на 1,7 и 43,4% соответственно.

Минимум стоимости акций «Софтлайна» до сегодняшнего дня был зафиксирован 3 января. На пиках котировки снижались до 141,22 руб., на закрытии основной сессии торгов цена скорректировалась до 149 руб.

О планах по допэмиссии компания сообщила утром 27 июня. «Софтлайн» собирается разместить по открытой подписке 76 млн акций. С учетом текущих котировок общая стоимость выпуска может составлять 11,02 млрд руб. 

За счет допэмиссии «Софтлайн» планирует финансировать ряд M&A-сделок по приобретению высокотехнологичных компаний. По итогу компания рассчитывает повысить оборот до 135 млрд руб. и скорректированную EBITDA – до 10 млрд руб. По итогам 2023 г. оборот «Софтлайна» составил 91,5 млрд руб., скорректированная EBITDA – 4,5 млрд руб. Соответственно, компания планирует увидеть рост показателей на 47,5 и 122,2%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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