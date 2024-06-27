Котировки «Софтлайна» упали на 5% после объявления о допэмиссии

К 17:44 мск цена скорректировалась до 145,06 руб. С закрытия основной торговой сессии предыдущего дня акции «Софтлайна» подешевели на 4,3%. Индекс Мосбиржи с закрытия уменьшился на 0,02% до 3151 пункта, IT-индекс вырос на 0,7% до 3892,9 п. С начала года котировки компании сократились на 0,7%. Бенчмарки за это время увеличились на 1,7 и 43,4% соответственно.