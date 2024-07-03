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Акционеры «Совкомфлота» одобрили дивиденды за 2023 год

Ведомости

Акционеры «Совкомфлота» утвердили дивиденды по итогам 2023 г. Выплата составит 11,27 руб. на акцию, сообщается на странице компании на сайте центра раскрытия корпоративной информации. 

Стоимость акций «Совкомфлота» в 14:37 мск составила 125,75 руб., они подорожали с закрытия основной торговой сессии предыдущего дня на 1,4%. Индекс Мосбиржи с закрытия прибавил 0,1% и составил 3220,42 пункта, транспортный индекс вырос на 0,13% до 1934,45 п. С начала года котировки компании сократились на 13,36%, бенчмарки увеличились на 3,91 и 8,57% соответственно.

С учетом текущей стоимости акций дивидендная доходность может составить 8,96%. Всего на дивиденды «Совкомфлот» направит 2,83 млрд руб. Дату отсечки установили на 20 июля.

7 июня генеральный директор «Совкомфлота» Игорь Тонковидов сообщил, что в 2024 г. компания может выплатить промежуточные дивиденды. Обычно «Совкомфлот» платит дивиденды раз в год, но при хороших промежуточных финансовых результатах не исключена и промежуточная выплата, пояснил глава компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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