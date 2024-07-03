Акционеры «Совкомфлота» одобрили дивиденды за 2023 год

Стоимость акций «Совкомфлота» в 14:37 мск составила 125,75 руб., они подорожали с закрытия основной торговой сессии предыдущего дня на 1,4%. Индекс Мосбиржи с закрытия прибавил 0,1% и составил 3220,42 пункта, транспортный индекс вырос на 0,13% до 1934,45 п. С начала года котировки компании сократились на 13,36%, бенчмарки увеличились на 3,91 и 8,57% соответственно.