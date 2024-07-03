Акционеры «Совкомфлота» одобрили дивиденды за 2023 год
Акционеры «Совкомфлота» утвердили дивиденды по итогам 2023 г. Выплата составит 11,27 руб. на акцию, сообщается на странице компании на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Стоимость акций «Совкомфлота» в 14:37 мск составила 125,75 руб., они подорожали с закрытия основной торговой сессии предыдущего дня на 1,4%. Индекс Мосбиржи с закрытия прибавил 0,1% и составил 3220,42 пункта, транспортный индекс вырос на 0,13% до 1934,45 п. С начала года котировки компании сократились на 13,36%, бенчмарки увеличились на 3,91 и 8,57% соответственно.
С учетом текущей стоимости акций дивидендная доходность может составить 8,96%. Всего на дивиденды «Совкомфлот» направит 2,83 млрд руб. Дату отсечки установили на 20 июля.
7 июня генеральный директор «Совкомфлота» Игорь Тонковидов сообщил, что в 2024 г. компания может выплатить промежуточные дивиденды. Обычно «Совкомфлот» платит дивиденды раз в год, но при хороших промежуточных финансовых результатах не исключена и промежуточная выплата, пояснил глава компании.