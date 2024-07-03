Котировки Сбербанка достигли максимума с ноября 2021 года
Стоимость акций Сбербанка в ходе торгов превысила уровень в 330 руб. впервые с 11 ноября 2021 г. Максимально цена росла на 0,57% к закрытию основной торговой предыдущего дня до 330,45 руб.
К 15:38 мск стоимость бумаг скорректировалась до 329,89 руб. – на 0,4% выше закрытия. Индекс Мосбиржи за это время прибавил 0,04% и составил 3218,68 пункта, финансовый индекс вырос на 0,13% до 10 861,13 п. С начала года котировки Сбербанка увеличились на 21,37%, бенчмарки – на 3,86 и 9,11% соответственно.
21 июня акционеры Сбербанка утвердили рекордные дивиденды по итогам 2023 г. в размере 33,3 руб. на акцию. Всего на выплаты банк направит 50% годовой чистой прибыли или 752 млрд руб. Дивидендная доходность привилегированных и обыкновенных бумаг составит 10,6%.
По итогам 2024 г. Сбербанк ожидает чистую прибыль на уровне 1,5-1,6 трлн руб., сказал 20 июня в интервью Reuters старший вице-президент Тарас Скворцов. В случае, если будут реализованы «потенциальные истории», которые могут принести прибыль выше прогноза, банк может выйти на уровень рентабельности выше 22% (в 2023 г. – 25,3%) уточнил топ-менеджер.