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Котировки Сбербанка достигли максимума с ноября 2021 года

Ведомости

Стоимость акций Сбербанка в ходе торгов превысила уровень в 330 руб. впервые с 11 ноября 2021 г. Максимально цена росла на 0,57% к закрытию основной торговой предыдущего дня до 330,45 руб. 

К 15:38 мск стоимость бумаг скорректировалась до 329,89 руб. – на 0,4% выше закрытия. Индекс Мосбиржи за это время прибавил 0,04% и составил 3218,68 пункта, финансовый индекс вырос на 0,13% до 10 861,13 п. С начала года котировки Сбербанка увеличились на 21,37%, бенчмарки – на 3,86 и 9,11% соответственно. 

21 июня акционеры Сбербанка утвердили рекордные дивиденды по итогам 2023 г. в размере 33,3 руб. на акцию. Всего на выплаты банк направит 50% годовой чистой прибыли или 752 млрд руб. Дивидендная доходность привилегированных и обыкновенных бумаг составит 10,6%. 

По итогам 2024 г. Сбербанк ожидает чистую прибыль на уровне 1,5-1,6 трлн руб., сказал 20 июня в интервью Reuters старший вице-президент Тарас Скворцов. В случае, если будут реализованы «потенциальные истории», которые могут принести прибыль выше прогноза, банк может выйти на уровень рентабельности выше 22% (в 2023 г. – 25,3%) уточнил топ-менеджер. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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