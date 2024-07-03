Котировки Сбербанка достигли максимума с ноября 2021 года

К 15:38 мск стоимость бумаг скорректировалась до 329,89 руб. – на 0,4% выше закрытия. Индекс Мосбиржи за это время прибавил 0,04% и составил 3218,68 пункта, финансовый индекс вырос на 0,13% до 10 861,13 п. С начала года котировки Сбербанка увеличились на 21,37%, бенчмарки – на 3,86 и 9,11% соответственно.