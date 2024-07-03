«Эксперт РА» впервые присвоил кредитный рейтинг Мосбирже
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» впервые оценило уровень кредитоспособности Московской биржи. Торговой площадке присвоен рейтинг ruAAA со стабильным прогнозом, сообщается на сайте агентства.
Акции Мосбиржи на закрытии основной сессии торгов стоили 236,99 руб. – на 0,45% дешевле закрытия предыдущего дня. Индекс Мосбиржи за торговый день уменьшился на 0,44% до 3203,07 пункта, финансовый индекс – на 0,56% до 10 786,77 п. С начала года котировки торговой площадки выросли на 25,31%, бенчмарки – на 3,35 и 8,36% соответственно.
Рейтинг ruAAA по шкале «Эксперт РА» означает максимальный уровень кредитоспособности. Стабильный прогноз подразумевает высокую вероятность сохранения рейтинга неизменным в среднесрочной перспективе.
Ранее Мосбиржа сообщила, что количество частных инвесторов с брокерскими счетами в июне достигло 32,4 млн человек, а с начала года оно выросло на 8,3%. Число счетов составило 55,7 млн – на 9,7% больше, чем по итогам 2023 г. В ценные бумаги на Мосбирже инвесторы вложили более 500 млрд руб. за первое полугодие, по итогам месяца объем инвестиций физлиц составил 78,3 млрд руб.