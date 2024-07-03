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«Эксперт РА» впервые присвоил кредитный рейтинг Мосбирже

Ведомости

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» впервые оценило уровень кредитоспособности Московской биржи. Торговой площадке присвоен рейтинг ruAAA со стабильным прогнозом, сообщается на сайте агентства. 

Акции Мосбиржи на закрытии основной сессии торгов стоили 236,99 руб. – на 0,45% дешевле закрытия предыдущего дня. Индекс Мосбиржи за торговый день уменьшился на 0,44% до 3203,07 пункта, финансовый индекс – на 0,56% до 10 786,77 п. С начала года котировки торговой площадки выросли на 25,31%, бенчмарки – на 3,35 и 8,36% соответственно. 

Рейтинг ruAAA по шкале «Эксперт РА» означает максимальный уровень кредитоспособности. Стабильный прогноз подразумевает высокую вероятность сохранения рейтинга неизменным в среднесрочной перспективе.

Ранее Мосбиржа сообщила, что количество частных инвесторов с брокерскими счетами в июне достигло 32,4 млн человек, а с начала года оно выросло на 8,3%. Число счетов составило 55,7 млн – на 9,7% больше, чем по итогам 2023 г. В ценные бумаги на Мосбирже инвесторы вложили более 500 млрд руб. за первое полугодие, по итогам месяца объем инвестиций физлиц составил 78,3 млрд руб. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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