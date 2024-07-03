«Эксперт РА» впервые присвоил кредитный рейтинг Мосбирже

Ранее Мосбиржа сообщила, что количество частных инвесторов с брокерскими счетами в июне достигло 32,4 млн человек, а с начала года оно выросло на 8,3%. Число счетов составило 55,7 млн – на 9,7% больше, чем по итогам 2023 г. В ценные бумаги на Мосбирже инвесторы вложили более 500 млрд руб. за первое полугодие, по итогам месяца объем инвестиций физлиц составил 78,3 млрд руб.