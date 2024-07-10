Мосбиржа протестировала индекс инсайдерской торговли и подготовила его к запуску
Московская биржа готовит к запуску индекс инсайдерской торговли. Торговая площадка завершила разработку инструмента и протестировала его на собственных акциях, сообщили «РБК Инвестиции» со ссылкой на управляющего директора по комплаенсу и этике бизнеса Мосбиржи Ирину Грекову.
Акции Мосбиржи в 13:28 мск торговались по 225 руб. – на 0,87% дешевле, чем на закрытии основной торговой сессии предыдущего дня. Индекс Мосбиржи с закрытия потерял 0,36% и составил 3043,12 пункта, финансовый индекс увеличился на 0,38% до 10 158,04 п. С начала года котировки торговой площадки выросли на 18,97%, отраслевой бенчмарк – на 2,05%. Основной индикатор фондового рынка за этот период сократился на 1,81%.
Первыми акциями, по которым будут публиковаться расчеты индекса инсайдерской торговли, будут бумаги Мосбиржи, уточнил изданию представитель торговой площадки. Другие эмитенты смогут дать согласие на расчет индекса по их акциям летом 2024 г.
Индекс инсайдерской торговли будет предоставлять участникам фондового рынка обезличенные данные о сделках инсайдеров эмитента – их количестве и объеме в разрезе покупок и продаж, пояснила Грекова. Мосбиржа ожидает, что новый инструмент будет показывать инвесторам качество организации контроля за инсайдерской торговлей со стороны эмитента, а также давать больше представления о причинах движения котировок в условиях ограниченного раскрытия информации.
Грекова уточнила, что методику расчета индекса уже изучил Банк России. Летом Мосбиржа собирается предложить всем эмитентам воспользоваться индексом добровольно. По словам топ-менеджера торговой площадки, согласившиеся на это эмитенты могут оцениваться рынком как более транспарентные.
В ЦБ уточнили «РБК Инвестициям», что не все сделки инсайдеров сами по себе не запрещены законодательством, так как не все они являются неправомерными. К запрещенным относятся только сделки, совершенные с использованием инсайдерской информации.
О начале обсуждения создания индекса инсайдерской торговли в Мосбирже с Банком России Грекова сообщила «Ведомостям» 21 мая. Она отметила, что в мировой практике уже давно внедрены инструменты раскрытия сделок инсайдеров, иногда такая информация предоставляется биржами и аналитическими информационными ресурсами в виде индексов инсайдерской торговли конкретных эмитентов.