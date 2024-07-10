Мосбиржа протестировала индекс инсайдерской торговли и подготовила его к запуску

Акции Мосбиржи в 13:28 мск торговались по 225 руб. – на 0,87% дешевле, чем на закрытии основной торговой сессии предыдущего дня. Индекс Мосбиржи с закрытия потерял 0,36% и составил 3043,12 пункта, финансовый индекс увеличился на 0,38% до 10 158,04 п. С начала года котировки торговой площадки выросли на 18,97%, отраслевой бенчмарк – на 2,05%. Основной индикатор фондового рынка за этот период сократился на 1,81%.