Росдорбанк открыл книгу заявок на SPO с диапазоном 165-175 рублей

Первый заместитель председателя правления организации Эдуард Христианов сообщил «Ведомостям» о планах по проведению SPO в конце июня. Среди целей размещения он называл увеличение free-float, чтобы «сделать банк более рыночным» и снизить волатильность акций на хайповых новостях. Сейчас в свободном обращении находится около 3% акций банка, а после SPO она должна вырасти до 6-7%, в долгосрочной перспективе – до 10%, рассказал Христианов.