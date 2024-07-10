Росдорбанк открыл книгу заявок на SPO с диапазоном 165-175 рублей
Росдорбанк 10 июля открыл книгу заявок на вторичное публичное размещение акций (SPO). Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Банк выпустил 2,42 млн обыкновенных акций в рамках дополнительной эмиссии на общую сумму 300 млн руб. Ценовой диапазон установлен на уровне 165-175 руб. за бумагу. Сбор заявок завершится 16 июля.
Действующие акционеры Росдорбанка в течение восьми дней могли подать заявление на выкуп акций по преимущественному праву. По предварительной оценке аналитиков организации, такие инвесторы уже претендуют примерно на 50% акций. Вторая половина выпущенных бумаг будет в свободном обращении (free-float).
Привлеченные средства банк направит на финансирование нового направления – дорожного факторинга, а также на масштабирование бизнеса. В августе акции Росдорбанка планируется включить во второй котировальный список Мосбиржи, сообщил представитель организации.
Чистая прибыль банка по итогам 2023 г. выросла на 81% г/г, до 530,9 млн руб., следует из отчетности. Чистый процентный доход увеличился на 28,4%, до 1,98 млрд руб., комиссионный доход – на 42,9%, до 600 млн руб.
В последние 10 лет банк распределял на выплату дивидендов не менее 60% прибыли, напомнил представитель Росдорбанка. Организация занимает 102 место по размеру активов и 137 место по объему собственного капитала в майских национальных рейтингах (в них участвуют более 300 банков).
Акции Росдорбанка на Мосбирже на 13:56 мск торговались по 170 руб., прибавляя 3,34% к предыдущему закрытию основной сессии.
Первый заместитель председателя правления организации Эдуард Христианов сообщил «Ведомостям» о планах по проведению SPO в конце июня. Среди целей размещения он называл увеличение free-float, чтобы «сделать банк более рыночным» и снизить волатильность акций на хайповых новостях. Сейчас в свободном обращении находится около 3% акций банка, а после SPO она должна вырасти до 6-7%, в долгосрочной перспективе – до 10%, рассказал Христианов.