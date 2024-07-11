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/ Инвестиции

Счетная палата проанализировала меры поддержки инвестиций в России

Ведомости

Счетная палата указала на пробелы в мерах поддержки в качестве причины недостатка инвестиций внутри России. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на бюллетень органа.

Аудиторы заметили, что соглашение о защите и поощрении капиталовложений, специальный инвестиционный контракт, офсетные контракты и инвестиционный налоговый вычет недостаточно влияют на рост инвестиций в основной капитал в России. Множественные барьерьеры препятствуют получению государственной поддержки и снижают ее востребованность.

Отмечается, что в законе не закреплено понятие «инструмент стимулирования инвестиционной активности». В настоящий момент также не установлены целевые показатели эффективности таких механизмов. В число недостатков входит и отсутствие единого реестра стимулирующих инвестиции мер и систематизированного цифрового ресурса с их перечнем.

На федеральном уровне нет единого органа, который бы администрировал работу по поддержке инвесторов, говорится в документе. Инструменты для стимулирования инвестиций используют лишь 56 регионов из 85 (четыре новых субъекта в бюллетени не учитываются).

«Анализ показал, что при их реализации региональные инвестиции преимущественно растут – более половины, или 59,4% от числа регионов, применяющих три и более инструментов, улучшают показатели динамики инвестиций в основной капитал в условиях реализации инструментов с начала их старта», – подчеркнул аудитор Счетной палаты Дмитрий Зайцев.

Аудиторы рекомендовали правительству создать единый реестр мер поддержки инвесторов. При этом предложение о создании цифрового ресурса уже выполняется, отмечается в документе. На ПМЭФе в этом году Минэк и кабмин Москвы договорились разработать Единый инвестиционный портал, который должен упростить получение льгот.

В марте из отчета консалтинговой компании IBC Real Estate стало известно, что в  январе – феврале 2024 г. инвесторы потратили на покупку объектов коммерческой недвижимости в общей сложности 64 млрд руб. По ее данным, это самый низкий показатель за последние три года.

Снижение вложений в объекты коммерческой недвижимости фиксируют и другие консультанты – правда, цифры у них отличаются из-за разной методики подсчетов. К примеру, руководитель отдела инвестиций и рынков капитала CORE.XP Ирина Ушакова говорит, что в январе – феврале инвесторы потратили на покупку коммерческих объектов около 40 млрд руб., а это на 30% меньше, чем было годом ранее. Директор департамента рынков капитала Nikoliers Денис Платов уверяет, что без учета производственных площадок и участков под девелопмент инвестиции за год сократились на 63% до 32 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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