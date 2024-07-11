Счетная палата проанализировала меры поддержки инвестиций в России

Снижение вложений в объекты коммерческой недвижимости фиксируют и другие консультанты – правда, цифры у них отличаются из-за разной методики подсчетов. К примеру, руководитель отдела инвестиций и рынков капитала CORE.XP Ирина Ушакова говорит, что в январе – феврале инвесторы потратили на покупку коммерческих объектов около 40 млрд руб., а это на 30% меньше, чем было годом ранее. Директор департамента рынков капитала Nikoliers Денис Платов уверяет, что без учета производственных площадок и участков под девелопмент инвестиции за год сократились на 63% до 32 млрд руб.