Счетная палата проанализировала меры поддержки инвестиций в России
Счетная палата указала на пробелы в мерах поддержки в качестве причины недостатка инвестиций внутри России. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на бюллетень органа.
Аудиторы заметили, что соглашение о защите и поощрении капиталовложений, специальный инвестиционный контракт, офсетные контракты и инвестиционный налоговый вычет недостаточно влияют на рост инвестиций в основной капитал в России. Множественные барьерьеры препятствуют получению государственной поддержки и снижают ее востребованность.
Отмечается, что в законе не закреплено понятие «инструмент стимулирования инвестиционной активности». В настоящий момент также не установлены целевые показатели эффективности таких механизмов. В число недостатков входит и отсутствие единого реестра стимулирующих инвестиции мер и систематизированного цифрового ресурса с их перечнем.
На федеральном уровне нет единого органа, который бы администрировал работу по поддержке инвесторов, говорится в документе. Инструменты для стимулирования инвестиций используют лишь 56 регионов из 85 (четыре новых субъекта в бюллетени не учитываются).
«Анализ показал, что при их реализации региональные инвестиции преимущественно растут – более половины, или 59,4% от числа регионов, применяющих три и более инструментов, улучшают показатели динамики инвестиций в основной капитал в условиях реализации инструментов с начала их старта», – подчеркнул аудитор Счетной палаты Дмитрий Зайцев.
Аудиторы рекомендовали правительству создать единый реестр мер поддержки инвесторов. При этом предложение о создании цифрового ресурса уже выполняется, отмечается в документе. На ПМЭФе в этом году Минэк и кабмин Москвы договорились разработать Единый инвестиционный портал, который должен упростить получение льгот.
В марте из отчета консалтинговой компании IBC Real Estate стало известно, что в январе – феврале 2024 г. инвесторы потратили на покупку объектов коммерческой недвижимости в общей сложности 64 млрд руб. По ее данным, это самый низкий показатель за последние три года.
Снижение вложений в объекты коммерческой недвижимости фиксируют и другие консультанты – правда, цифры у них отличаются из-за разной методики подсчетов. К примеру, руководитель отдела инвестиций и рынков капитала CORE.XP Ирина Ушакова говорит, что в январе – феврале инвесторы потратили на покупку коммерческих объектов около 40 млрд руб., а это на 30% меньше, чем было годом ранее. Директор департамента рынков капитала Nikoliers Денис Платов уверяет, что без учета производственных площадок и участков под девелопмент инвестиции за год сократились на 63% до 32 млрд руб.