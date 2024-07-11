Казахстанский депозитарий решил избавиться от российских бумаг из-за санкций США

Казахстанский депозитарий установил срок до 1 августа, потому что он согласуется со временем истечения генеральной лицензии OFAC на сворачивание операций с Мосбиржей, НРД и НКЦ – 12 августа, пояснил юрист практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Никита Ершов. Скорее всего, рекомендацию избавиться от бумаг была дана Euroclear, с которым у Центрального депозитария установлен мост, считает CEO европейского брокера Mind Money (бывший «Церих») Юлия Хандошко. Такие требования бельгийский депозитарий мог разослать и в других странах, где хранятся бумаги, выпущенные в России, допускает Хандошко.