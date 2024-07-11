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Казахстанский депозитарий решил избавиться от российских бумаг из-за санкций США

Ведомости

Центральный депозитарий ценных бумаг в Казахстане направил своим клиентам – брокерам и управляющим компаниям – письмо с просьбой вывести российские бумаги из его номинального держания до 1 августа. Об этом пишет РБК со ссылкой на местного брокера и источник на финансовом рынке. По словам последнего, такие рекомендации были направлены всем локальным профучастникам.

«После указанной даты возможность исполнения приказов Центральным депозитарием по данным финансовым инструментам будет рассматриваться с учетом особенностей возможных ограничений», – приводит сообщение депозитария брокер.

Представитель депозитария сообщил изданию, что уведомления были направлены «в адрес отдельных депонентов» и объясняются введением блокирующих санкций в отношении Национального расчетного депозитария (НРД). В Казахстане учитывается около 140 наименований бумаг с префиксом RU, находящихся в обращении, подсчитал РБК на основе статистики на его сайте. Среди них – облигации суверенного долга, корпоративные бонды и акции. С 2022 г. многие россияне выкупили такие бумаги у иностранцев с дисконтом за пределами отечественной инфраструктуры.

Казахстанский депозитарий установил срок до 1 августа, потому что он согласуется со временем истечения генеральной лицензии OFAC на сворачивание операций с Мосбиржей, НРД и НКЦ – 12 августа, пояснил юрист практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Никита Ершов. Скорее всего, рекомендацию избавиться от бумаг была дана Euroclear, с которым у Центрального депозитария установлен мост, считает CEO европейского брокера Mind Money (бывший «Церих») Юлия Хандошко. Такие требования бельгийский депозитарий мог разослать и в других странах, где хранятся бумаги, выпущенные в России, допускает Хандошко.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова полагает, что если поручения не будут направлены до 1 августа, то активы будут фактически заморожены на счетах казахстанского депозитария. Клиенты смогут перевести их, к примеру, в российские несанкционные депозитарии – в НРД их переставить не получится из-за условий лицензии OFAC, отметил Ершов.

Мосбиржа, НРД и Национальный клиринговый центр (НКЦ) попали под блокирующие американские санкции 12 июня. После этого в России прекратились биржевые торги долларом США, евро и гонконгским долларом. Их официальные курсы к рублю ЦБ теперь определяет на основе информации по конверсионным операциям банков. Санкции в отношении НРД, который также находится под ограничениями ЕС, привели к приостановке процесса разблокировки активов россиян в Euroclear, писал РБК.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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